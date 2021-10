Test – Twelve South Forté : un support minimaliste pour votre iPhone MagSafe

En octobre 2020, Apple a présenté sa solution de charge sans fil magnétique MagSafe aux côtés des iPhone 12. Cette technologie MagSafe comprend des aimants permettant d’aligner parfaitement les bobines de charge, autorisant ainsi une charge sans fil jusqu’à 15 W.

Apple propose son galet de charge sans fil ainsi que des accessoires compatibles, mais aucun support pour poser son iPhone sur son bureau. Les constructeurs tiers ont tenté de proposer des produits compatibles, mais Apple limite la charge à seulement 7,5W. Pas très intéressant donc.

Cependant, le célèbre accessoiriste Twelve South semble avoir la parade à ce problème, en proposant un élégant support aussi bien pour votre iPhone que vos AirPods.

Le support Forté de Twelve South

Le Twelve South Forté pour iPhone avec MagSafe est livré dans l’emballage typiquement minimaliste de la marque. Un carton blanc renferme la base du support, le pied avec l’emplacement accueillant le galet de recharge ainsi qu’une vis et une clé Allen.

Dès le déballage, nous ressentons immédiatement la qualité Twelve South. Malheureusement, le support est en plastique, mais celui-ci semble bien robuste. Forté comprend une base métallique lestée assez lourde de 400 gr. Ainsi, une fois les deux parties connectées, le support MagSafe ne bougera pas.

Le pied du support vient se fixer solidement à la base par le biais de la seule et unique vis de montage. À la fin de ce pied se trouve une charnière qui maintient le cercle où l’on vient poser le galet MagSafe.

L’ensemble est très élégant et minimaliste. La couleur blanche est omniprésente et on retrouve juste un discret logo Twelve South en relief sur la base.

La base du Twelve South Forté mesure 3,25 cm de largeur et 4,25 cm de profondeur. Le support a suffisamment de poids pour créer une base stable tout en étant assez léger pour se déplacer facilement d’un endroit à un autre.

Un design minimaliste

Pour qu’il n’y ait pas de confusion, le Forté lui-même n’est pas un chargeur. Il comprend un support circulaire pour accueillir la rondelle de charge MagSafe d’Apple.

Une fois celui-ci installé cependant, on aura toujours un bout du câble qui dépasse, avant de rejoindre la goulotte longeant l’arrière du bras.

Une fois posé sur votre bureau, ce support se fait vite oublier. Au quotidien, pouvoir poser son smartphone de manière presque verticale s’avère très pratique pour la consommation de contenu, en mode portrait ou paysage. Libre à vous d’incliner votre iPhone comme bon vous semble : la charnière pivote sur 90°. Plutôt robuste, vous n’aurez pas l’impression que celle-ci vous lâchera en quelques semaines. Ensuite, lorsque vous recevez une notification, inutile de prendre en main l’iPhone : il vous suffit de le regarder pour que Face ID reconnaisse votre visage.

Autre option, la charnière étant inclinable à l’horizontale, vous avez alors la possibilité de charger vos AirPods en les posant sur le galet.

Notre avis

Le Twelve Sousse Forté pourra vous convenir si vous êtes à la recherche d’un accessoire élégant pour poser votre iPhone sur votre bureau. Il s’intègrera parfaitement dans un setup minimaliste. Malheureusement, pour bénéficier de cet accessoire, il vous faut impérativement acheter séparément un galet MagSafe ainsi qu’un adaptateur secteur, ce qui peut rapidement faire monter la facture pour un chargeur. Mais si vous possédez déjà un chargeur MagSafe et que vous êtes un peu frustré de son utilisation, Forté vous réconciliera avec MagSafe.

Il est proposé en exclusivité chez Apple (boutiques en ligne et physiques) pour 39,99 €, mais vous pourrez également vous le procurer sur le site Web de Twelve South.