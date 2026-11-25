Quand on joue régulièrement à des jeux de course, on finit par se demander ce qu’une meilleure base peut apporter. Le PXN VD6 Bundle promet de passer à l’entraînement direct avec un volant et un pédalier dans la même boîte. Son moteur annonce 6 Nm en continu, avec des pointes à 7 Nm. J’ai partagé le test avec mon frère, qui roule d’habitude avec un Logitech G920. On a fait tourner le pack sur des jeux de rallye, de circuit et même de camion. Est-ce que le passage au Direct Drive se ressent assez pour justifier l’écart de prix ?

Notre avis en bref sur le PXN VD6

Le PXN VD6 est un excellent pack de simracing pour PC. La finition inspire confiance dès le déballage. La base a du répondant et le frein offre une résistance qui rend les appuis plus convaincants. Mon frère a aussi apprécié la facilité avec laquelle on passe du volant rond au GT ONE, vendu à part. Le montage mériterait une notice plus claire, et on tâtonne un peu dans certains jeux. À 419 € au tarif de référence, le pack de base vaut le détour pour qui roule régulièrement. Je lui mets 9/10.

PXN VD6 Ensemble Volant de Jeu 6 Nm – Base Servo Professionnelle à Faible Inertie, Volant de Course W AS, Pédalier PD HM Hall et Pince de Bureau... Ensemble Complet de Sim Racing Direct Drive Haute Performance – Comprend la base Direct Drive PXN VD6 (couple 6 Nm), le volant W AS (28 cm, indicateur de régime LED), le pédalier PD HM 2 pédales...

Base Direct Drive VD6 – Technologie Moteur Servo de Précision – Équipée d’un puissant moteur servo délivrant un couple continu de 6 Nm, offrant un retour de force ultra-stable et réactif...

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Déballage et montage, une notice un peu courte

Le carton du PXN VD6 contient la base, le volant rond W AS et le pédalier PD HM. PXN fournit aussi la pince de bureau Z8, l’alimentation, les câbles et les outils de montage. La pince suffit pour commencer sur un bureau solide. Si l’on possède déjà un support de simulation, la base et le pédalier peuvent s’y fixer. On retrouve le principe du PXN VD4, que nous avions déjà présenté. PXN nous a aussi fourni le volant GT ONE noir et le boîtier CB1 pour les essayer séparément.

La boîte du PXN VD6 présente les trois pièces principales du pack.

Mon frère aurait aimé retrouver la clarté d’une notice Ikea. Il a trouvé les explications un peu courtes pour un premier montage. Quelques schémas de plus auraient aidé à comprendre l’ordre des branchements et la place de chaque câble. Le pédalier se relie à la base, qui se branche au PC et au secteur. C’est assez simple une fois qu’on a identifié les prises. Le premier montage demande tout de même un peu plus d’attention que ce que laisse penser la boîte.

Finition et prise en main du volant W AS

Ce qui m’a marqué au déballage, c’est le soin apporté à l’ensemble. La base noire est massive, le pédalier repose sur une plaque métallique et le volant fait bonne impression en main. Le W AS mesure 28 cm et garde une forme ronde sur toute sa circonférence. Le repère rouge en haut permet de retrouver le milieu d’un coup d’œil. Les palettes tombent sous les doigts et les boutons se regroupent autour du moyeu. Avec ces trois éléments, j’ai vraiment eu l’impression de monter un poste de conduite.

Le volant W AS sur la base VD6, avec les commandes et les surpiqûres rouges en détail.

Le cercle de 28 cm reste compact. En rallye, sa forme permet de reprendre le volant à n’importe quel endroit quand les mains se déplacent. Pour les longues rotations d’Euro Truck Simulator 2, je trouve aussi le cercle plus naturel que le GT ONE. Le diamètre rappelle vite qu’on utilise un volant de course, surtout quand on manœuvre un camion. C’est le compromis que je prendrais pour jouer à plusieurs types de simulation avec le même matériel. Le W AS suffit largement pour profiter du pack.

Le Direct Drive fait sentir les 6 Nm

La base VD6 entraîne le volant directement avec son moteur. PXN annonce 6 Nm en continu et 7 Nm en crête. Sur DiRT Rally 2.0, le retour de force a assez de coffre pour donner du poids aux corrections. Dans Assetto Corsa Competizione, on sent aussi la résistance du volant lorsqu’on tient un appui en courbe. C’est là que le saut depuis le G920 nous a paru le plus évident. Le volant oppose assez de force pour qu’on ait envie de le tenir franchement à deux mains. Mon frère a retrouvé ce plaisir avec les deux volants.

La base VD6 et son raccord rapide, une fois le volant retiré.

Le couple maximal sert surtout de réserve. Une spéciale de rallye et un trajet en camion appellent des réglages différents. Dans le premier cas, j’aime bien que le volant réagisse franchement. Pour rouler plus tranquillement, une direction plus légère me paraît plus agréable. La force de la base se règle dans PXN SimRacing, et les jeux proposent souvent leurs propres réglages. Il faut donc prendre un peu de temps pour trouver un dosage qui donne les bonnes sensations sur chaque titre.

Pédalier PD HM, un frein qui résiste

Le pédalier comprend un accélérateur et un frein, tous deux à capteurs magnétiques à effet Hall. Ces capteurs suivent le déplacement de la pédale. Sous le pied, c’est surtout la résistance du frein qui m’a plu. Il faut appuyer franchement, ce qui aide à retrouver le même geste d’un virage à l’autre. Mon frère a lui aussi apprécié la sensation des deux pédales. Avec la base, c’est la partie du kit qui contribue le plus à cette impression d’avoir du matériel de simulation.

Le pédalier PD HM du pack comprend un accélérateur et un frein. Les pédales PD HM de profil, avec leur mécanisme sous les plaques métalliques.

J’aurais aimé pouvoir ajuster plus facilement la résistance mécanique du frein. L’application permet de modifier la courbe de réponse de la pédale. À course égale, on peut donc freiner plus ou moins fort en jeu. PXN documente aussi un kit ressort et amortisseur pour le PD HM, qui demande une intervention sur la pédale. Nos impressions portent sur le frein tel qu’on l’a utilisé pendant le test. Si vous conduisez avec trois pédales, PXN propose également une version du pack avec embrayage.

PXN SimRacing, simple jusqu’aux réglages en jeu

PXN SimRacing nous a paru simple à utiliser. L’interface regroupe les réglages de la base, des pédales et des commandes. On peut notamment ajuster le retour de force et créer des profils. C’est pratique quand on alterne entre DiRT Rally 2.0, Assetto Corsa Competizione, F1 2019 et Euro Truck Simulator 2. Ces quatre jeux nous ont permis de varier les usages avec le même matériel. Les commandes que l’on veut avoir sous la main changent vite quand on passe du circuit à la route.

Les commandes du volant W AS, regroupées autour du moyeu.

La simplicité de l’application a ses limites dès qu’on entre dans les menus des jeux. Mon frère s’est aidé de Gemini pour repérer les bons réglages de retour de force et attribuer les touches. Avec deux volants différents, il faut aussi retrouver ses habitudes après l’échange. Un guide PXN qui montre les commandes à vérifier dans chaque jeu aurait fait gagner du temps. Pour un premier volant à entraînement direct, c’est surtout sur cette étape que j’attendais un peu plus d’accompagnement.

GT ONE et CB1, deux options pour des usages différents

Le GT ONE noir mesure 30 cm et adopte la forme ouverte d’un volant de GT ou de Formule. Il multiplie les boutons et les molettes, ce qui permet de garder davantage de commandes sous les pouces. J’ai surtout aimé le raccord rapide de la base. On actionne la bague, on retire le W AS et on emboîte le GT ONE. L’échange dure quelques secondes et donne envie d’adapter le volant au jeu. À 229 € au tarif de référence, le GT ONE s’adresse surtout à ceux qui roulent souvent sur circuit.

Le GT ONE adopte une forme ouverte et ajoute plusieurs molettes sous les pouces. Le CB1 ajoute des commandes dédiées à portée de main.

Le CB1 est un boîtier de commandes USB à 119,99 € au tarif de référence. Dans Euro Truck Simulator 2, je le verrais bien servir à allumer les phares ou à enclencher le régulateur. Avec le GT ONE, j’avais déjà assez de boutons accessibles sur le volant. Dans ce cas, j’ai trouvé l’apport du CB1 assez limité. Il prend surtout son sens quand on sait déjà quelles fonctions on veut sortir du clavier. C’est un accessoire à choisir pour son poste de conduite et ses jeux.

Conclusion : que vaut le PXN VD6 ?

Le PXN VD6 réussit surtout par l’équilibre entre la force de sa base, le frein et la qualité de fabrication. Les trois vont bien ensemble et se remarquent dès les premières parties. Mon frère, qui connaît bien son Logitech G920, a trouvé que le gain de sensations valait l’écart de prix. Je partage son avis. À 419 € pour le VD6 contre 349,99 € au tarif de référence du G920, il y a environ 70 € d’écart. Pour quelqu’un qui roule régulièrement sur PC, je trouve le surcoût justifié.

Je commencerais avec le volant rond et les deux pédales du pack. Le GT ONE devient intéressant si l’on passe l’essentiel de son temps sur circuit. Le CB1 dépend davantage des commandes qu’on utilise réellement. Il faut aussi prévoir un peu de temps pour comprendre les réglages de chaque jeu et trouver ce qui convient. Une fois cette étape passée, la base et le pédalier donnent envie de relancer une course. C’est ce qui me fait retenir ce pack.

PXN VD6 Ensemble Volant de Jeu 6 Nm – Base Servo Professionnelle à Faible Inertie, Volant de Course W AS, Pédalier PD HM Hall et Pince de Bureau... Ensemble Complet de Sim Racing Direct Drive Haute Performance – Comprend la base Direct Drive PXN VD6 (couple 6 Nm), le volant W AS (28 cm, indicateur de régime LED), le pédalier PD HM 2 pédales...

Base Direct Drive VD6 – Technologie Moteur Servo de Précision – Équipée d’un puissant moteur servo délivrant un couple continu de 6 Nm, offrant un retour de force ultra-stable et réactif...

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Test du PXN VD6 419€ L'avis de la rédaction Le PXN VD6 fait passer un vrai cap quand on vient d’un G920. Son retour de force et son pédalier donnent du poids à la conduite, et le volant rond convient à des usages variés. Le montage et les premiers réglages mériteraient un meilleur accompagnement. À 419 €, c’est un pack solide pour qui roule souvent sur PC. Finition - 9.5/10 9.5/10

Retour de force - 9.5/10 9.5/10

Pédalier - 9/10 9/10

Prise en main - 8/10 8/10 Globalement 9/10 9/10 Pour Retour de force convaincant

Excellente qualité de fabrication

Frein ferme et progressif

Changement de volant rapide

Pack complet pour PC Contre Notice de montage succincte

Paramétrage variable selon le jeu

Frein difficile à ajuster