Test – Wiko Power U20 : imposant par sa taille, petit par son prix

Avec le Power U20, Wiko s’attaque au marché des smartphones d’entrée de gamme, simple et efficace. Les principaux atouts du U20 sont une autonomie monstre, une taille généreuse et un prix bas.

Le Power U20 et ses différents accessoires

Fiche technique

Nom Wiko Power U20 Taille d’écran 6.82 pouces Définition 1520 x 720 pixels LCD Processeur Helio G35 Mémoire vive 3 Go avec 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 256 Go via micro SD) Batterie 6000 mAh Li-Po Caméra Dorsale : 13 Mpx, 2 Mpx

Frontale : 5 Mpx Technologies Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, prise mini-jack, double SIM et 4G Prix de lancement 159,99 €

Le design du Wiko U20

Dès sa prise en main, on remarque tout de suite que le Wiko Power U20 est imposant. La taille de son écran dépasse celui du Xiaomi Mi 11.

Avec ses 6.82 pouces, le U20 se veut imposant par sa taille, sans toutefois être inconfortable à l’usage. Il n’est pas fait pour les petites mains, mais la taille de son écran facilite son utilisation.

Ses dimensions sont généreuses : 7,8 cm de large, sur 17,3 cm de haut, et une épaisseur de 1 cm. Le U20 n’est pourtant pas si lourd, affichant un poids de 210 grammes (sans coque ni verre trempé, en supplément).

Au sommet du U20, se trouve une prise mini-jack. C’est agréable de retrouver un emplacement pour y mettre des écouteurs filaires, surtout à l’air du Bluetooth.

Sur le bas du U20, vous retrouverez le micro, l’emplacement de recharge, en micro USB, ainsi que le seul haut-parleur du smartphone.

Sur le côté droit, on observe le bouton d’assistance google, puis la touche volume +/- et enfin, le bouton de verrouillage.

côté droit

côté gauche

haut

bas

Ce bouton « assistance google », comme son nom l’indique, active directement l’assistance google et permet une utilisation simple et rapide de l’assistant. Le bouton n’est pas forcément une innovation utile au quotidien. Il arrivera de l’activer sans le vouloir.

Enfin, sur le côté gauche, on retrouve l’emplacement double nano SIM.

Le design du Power U20 se place dans la catégorie haut de gamme, avec son écran de 6,82 pouces, son coloris Navy Blue avec une finition brillante, et son module photo imposant. Malheureusement, Wiko n’intègre pas de lecteur d’empreinte sur son U20, il faudra se contenter d’une reconnaissance faciale mise à mal par le masque et le Covid-19.

Écran de 6,82 pouces

Avec ce poids et sa taille, le U20 est équipé d’un écran LCD de 6,82 pouces affichant une définition de 1520 x 720 pixels soit de la HD+ dans un format de 20.5:9. Sa fréquence d’affichage arrive à 60 Hz. L’écran intègre de fines bordures. On retrouve une définition d’écran correcte pour son prix. Le module photo selfie s’intègre dans une bulle centrale en haut de l’écran.





L’autonomie et la recharge

Wiko a fait de l’autonomie de son Power U20 son cheval de bataille. En commençant par le nom du smartphone, power (énergie en anglais), on comprend de suite la volonté de la marque : un smartphone autonome.

Dès la première recharge, on se rend compte, en utilisation normale, de l’autonomie très conséquente. Ce niveau d’autonomie, évalué par la marque à environ 4 jours en utilisation normale, diminue rapidement lorsque l’utilisation est plus poussée.

On perd environ 20% de batterie avec 5 heures de visionnage de vidéo en streaming. En utilisation gaming, la batterie chute encore plus rapidement.

Cette autonomie importante s’explique par les performances et l’interface du Power U20. Il faudra compter plus d’une heure pour passer de 5% à 100%.

Wiko fournit également un câble de recharge type micro USB ainsi qu’une base. Il est dommage de ne pas avoir un câble de recharge USB-C.

Performance et interface du U20

Le Wiko Power U20 est équipé d’un processeur MediaTek Jelio G35 cadencé à 2.3 GHz. Accompagné d’une mémoire vive de 3 Go, et d’un stockage de 64 Go, le U20 suffit pour une utilisation quotidienne et simple. Le U20 existe aussi en 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. À noter qu’il est possible d’intégrer une carte micro SD de 256 Go maximum et ainsi augmenter le stockage du U20.

Son interface est simple. Le Power U20 fonctionne sous Android 11 avec une interface Android Go. Cette interface est très simple d’utilisation et saura s’adapter aux novices (comme les adolescents ou les anciens).





Module photo

Le Wiko Power U20 embarque un système photo proposant une caméra principale de 13 Mpx, soit un capteur grand-angle, un module 2 Mpx pour le mode portrait avec l’effet Bokeh afin d’intégrer des mesures de profondeur de champ, puis, pour finir, une caméra AI Lens. Cette dernière va utiliser l’intelligence artificielle pour analyser la scène et fournir des paramètres de prise de vue optimaux. En général, la qualité photo reste correcte. Il permet également un enregistrement vidéo en 1080p.

Son module photo facial de 5 Mpx permet des selfies d’une qualité à peine correcte.

L’application photo du téléphone n’offre que peu de fonctionnalités. On retrouve l’essentiel : le mode time lapse, vidéo, photo, flou artistique et face beauty (utilisation de filtres). Le module photo est également équipé d’un flash LED, d’un mode professionnel et d’un mode photo dynamique.

On retrouve 3 qualités de photo : 13 Mpx, en format 4:3, 9 Mpx, en format 1:1 et le format 5 Mpx en 20.5:9.

Mode 13MPX

Mode 13MPX Zoom X4

Le zoom numérique est flou, mais dans cette gamme de prix, c’est raisonnable.

Le constat est flagrant avec le mode 5MPX (à gauche), le mode selfie (milieu) et une photo de nuit avec IA (à droite).

Les modes nuit et macro sont inexistants, ce qui est assez dommage lorsque l’on sait que des smartphones en dessous de 200 euros proposent ces différents modes ainsi qu’une qualité photo supérieure.

Conclusion : Wiko Power U20

Avec son autonomie, ses caractéristiques techniques et son appareil photo d’entrée de gamme, le Power U20 est à destination des utilisateurs n’ayant besoin d’un smartphone que pour téléphoner, envoyer des messages, naviguer sur internet et prendre quelques photos.

Le Wiko Power U20 est un smartphone d’entrée de gamme, proposé à 159,99 €, prix public conseiller, la marque a clairement décidé de viser un public ayant besoin d’un smartphone, avec un bel écran, des performances toutes relatives, mais une grande autonomie. Il est toutefois dommage de ne pas avoir une recharge via un port USB C.

C’est un smartphone efficace, pouvant voir sa mémoire interne augmenter jusqu’à 256 Go grâce à une carte micro SD.

Le Wiko Power U20 est le smartphone à destination des petits budgets et des débutants sur smartphone, grâce à son interface simple.

Produit disponible sur Wiko Power U20 Smartphone débloqué 4G (Ecran 6.82" HD+ - 64 Go Stockage - 3 Go RAM - Triple Camera - Batterie 6000 mAh) Slate Grey

Voir l'offre 141,99 €