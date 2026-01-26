TikTok crée une nouvelle entité américaine pour rester sur le marché

Après des années de débats et de menaces de bannissement, TikTok a finalisé un accord majeur pour son activité aux États-Unis. En effet, la plateforme lance une nouvelle structure appelée TikTok USDS Joint Venture. ByteDance, sa maison mère, garde seulement 19,9 % des parts, tandis qu’un groupe d’investisseurs non chinois détient la majorité. Parmi eux, Oracle, Silver Lake et MGX, une société d’investissement émiratie, possèdent chacun 15 %. D’autres investisseurs, comme Michael Dell, détiennent des parts plus petites.

TikTok reste accessible aux Etats-Unis

Cet accord met fin à une longue période d’incertitude. Depuis plusieurs années, TikTok était menacé d’interdiction aux États-Unis, notamment sous la présidence de Donald Trump. Ce dernier a salué l’accord, affirmant que l’application serait désormais entre les mains de « grands patriotes américains ». Grâce à ce compromis, TikTok reste disponible pour ses millions d’utilisateurs américains.

Par ailleurs, la nouvelle entité promet de renforcer la sécurité des données des utilisateurs américains. Oracle hébergera les informations dans son cloud sécurisé aux États-Unis. TikTok annonce aussi que son algorithme sera réentraîné uniquement sur les données locales. Le contrôle de la modération des contenus sera assuré par l’entité américaine, garantissant une gestion indépendante des choix éditoriaux.

Cette structure ne concerne pas seulement TikTok. Elle couvre aussi d’autres applications du groupe comme CapCut et Lemon8, très populaires auprès des créateurs. Les responsables affirment que les utilisateurs continueront à accéder à du contenu international, tout en bénéficiant de nouvelles garanties de sécurité.

Une gouvernance américaine renforcée

Le TikTok USDS Joint Venture sera dirigé par un conseil d’administration de sept membres, majoritairement américains. On y retrouve Shou Chew, PDG de TikTok, Egon Durban de Silver Lake, Kenneth Glueck d’Oracle et David Scott de MGX. Adam Presser, ancien responsable des opérations et de la sécurité chez TikTok, devient le PDG de cette nouvelle entité.

TikTok a également mis à jour ses conditions d’utilisation pour les États-Unis. Les enfants de moins de 13 ans sont désormais limités à une expérience spécifique appelée « Under 13 Experience ». L’entreprise précise aussi que la nouvelle entité n’endosse aucun contenu publié sur la plateforme. Pour les utilisateurs, peu de changements visibles sont annoncés pour l’instant, mais l’accord marque une étape clé dans l’histoire de TikTok aux États-Unis.