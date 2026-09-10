Timekettle lance le W4 Plus, la nouvelle génération de ses écouteurs traducteurs. L’appareil promet de traduire aussi bien une conversation en face à face qu’un appel ou une vidéo en ligne, le tout propulsé par l’intelligence artificielle.

Quatre façons de faire tomber la barrière de la langue

Le W4 Plus couvre plusieurs situations. Tout d’abord, en mode un contre un, chaque personne porte un écouteur et la conversation se traduit dans les deux sens en simultané. Par ailleurs, le mode écoute sert à suivre une conférence, un cours ou une visite guidée, avec sauvegarde audio et transcription.

Pour les appels, une traduction vocale bidirectionnelle fonctionne directement sur Zoom, WhatsApp, WeChat ou Telegram. Le W4 Plus traduit aussi le contenu multimédia, sous-titres compris, pour suivre une vidéo YouTube ou un cours en ligne dans une autre langue.

52 langues en ligne, une IA qui garde le contexte

L’appareil prend en charge 52 langues et 106 accents en ligne, et 13 paires de langues en mode hors ligne. Timekettle mise sur son moteur maison, Babel OS 3.0, pour rendre les traductions plus naturelles. La marque utilise également la conduction osseuse, associée à deux microphones, pour mieux capter les voix basses. Selon Timekettle, cette technologie améliore ainsi la captation de 32 à 47 % par rapport au W4 d’origine.

Côté intelligence artificielle, le W4 Plus retient le contexte des conversations longues. Il peut également résumer les échanges après coup. Enfin, cinq profils sectoriels (tech, industrie, biotech, énergie verte) permettent de mieux comprendre le vocabulaire spécialisé. De plus, chaque écouteur pèse 5,7 grammes, pour une autonomie de 3 heures en traduction continue et jusqu’à 12 heures avec le boîtier de charge.

Deux prix selon les fonctions débloquées

Le W4 Plus est disponible en version complète à 379 dollars, ou en version à 299 dollars couplée à un abonnement optionnel de 14,99 dollars par mois pour débloquer les fonctions IA les plus poussées. Ainsi, cette segmentation mérite d’être surveillée, notamment pour qui souhaite profiter de toutes les capacités de l’appareil sans avoir à payer davantage après l’achat.

Le produit est disponible depuis le 6 septembre 2026 sur le site de Timekettle et sur Amazon. Aucune date n’est précisée pour une distribution via d’autres enseignes en France.

Le W4 Plus, les nouveaux écouteurs traducteurs de Timekettle. Crédit : Timekettle

Ce qu’il faut retenir

Selon Leal Tian, fondateur et dirigeant de Timekettle, le W4 Plus reprend ce que les utilisatrices et utilisateurs appréciaient du W4 pour rendre la traduction « plus intelligente, plus claire et plus naturelle ». Timekettle n’en est pas à son coup d’essai sur ce marché. La marque a déjà été récompensée lors d’un précédent CES pour une version antérieure de ses écouteurs traducteurs.