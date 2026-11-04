Aspirateur laveur vapeur : Tineco mise sur les gestes évités

Plébiscité par les Français, l’aspirateur laveur continue d’éradiquer les petits dégoûts du ménage. Avec l’arrivée du jet vapeur déclenchable au doigt et à l’œil, Tineco prouve que l’évolution de la vapeur ne se mesure pas en degrés, mais en gestes évités.

Le succès ne se dément pas. Selon le Gifam, les ventes d’aspirateurs laveurs ont bondi de 66 % en valeur en 2025, contre 2,9 % pour l’ensemble du petit électroménager. Sur ce marché très disputé, Tineco a choisi de se distinguer par la vapeur.

Depuis 2022, chaque génération de la marque a rapproché cette vapeur du ménage quotidien. Sur le FLOOR ONE S5 Steam, premier aspirateur laveur vapeur de la marque, c’était un simple mode à sélectionner. Avec le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, elle devient un jet ciblé, déclenché à la volée. Retour sur quatre ans d’évolution, et sur ce qu’elle change vraiment.

La vapeur sort enfin du placard

Le nettoyeur vapeur n’a rien d’une nouveauté dans les foyers. Il reste pourtant, le plus souvent, un appareil à part : on le sort pour une tâche précise, puis on le range. Une manipulation de plus dans une corvée qui en compte déjà beaucoup.

C’est ce cloisonnement que Tineco fait tomber en 2022 avec le FLOOR ONE S5 Steam. Selon la marque, c’est son premier appareil capable d’aspirer, de laver et de produire de la vapeur. Il suffit de sélectionner le mode vapeur pour traiter les résidus gras ou séchés, sans changer d’équipement.

Une précision a toutefois son importance : la vapeur ne s’utilise que sur les sols compatibles. Tous les revêtements ne supportent pas la chaleur, et mieux vaut vérifier le sien avant de s’y essayer.

D’option gadget à cycle complet

Un an plus tard, à l’automne 2023, le FLOOR ONE S7 Steam va plus loin. Il propose deux modes vapeur, adaptés à des taches de nature différente. Le capteur iLoop détecte les salissures et ajuste lui-même les paramètres de nettoyage, sans intervention de l’utilisateur.

La marque y ajoute le système MHCBS, qui rince le rouleau en continu à l’eau propre. L’eau sale part dans un réservoir séparé, pour ne pas étaler la saleté d’une pièce à l’autre. La vapeur n’est plus une option posée sur le lavage : elle s’inscrit dans un cycle complet.

Ce confort avait cependant un prix en autonomie. Selon Tineco, le S7 Steam tenait 40 minutes en mode automatique, mais seulement 20 minutes en mode vapeur. De quoi rappeler que la chaleur reste gourmande en énergie sur un appareil sans fil.

Frotter à l’envers pour mieux décoller

Avec la gamme FLOOR ONE S9 Artist Steam, lancée en 2025, la vapeur change de rôle. Elle ne sert plus seulement à traiter toute une pièce, mais à cibler une zone précise. Pour y parvenir, Tineco l’associe à l’inversion du sens de rotation du rouleau.

Le principe rappelle le geste que l’on fait à la main sur une tache tenace : frotter dans un sens, puis dans l’autre. La chaleur ramollit le résidu, le frottement inversé aide à le décoller. Les deux travaillent ensemble là où un simple passage ne suffit pas.

La génération suivante va plus loin encore, en laissant l’utilisateur décider du moment. Une nuance qui semble mince sur le papier, mais qui change la manière de faire le ménage.

Un jet au doigt plutôt qu’un record de thermomètre

En 2026, le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam pousse cette logique jusqu’au bout. L’utilisateur lave la pièce normalement, puis déclenche un jet de vapeur ciblé dès qu’une trace résiste. Pas de mode à changer, pas d’appareil à sortir du placard.

Selon Tineco, la première projection demande environ 20 secondes de préparation. Les suivantes ne prennent ensuite qu’environ 5 secondes. Un délai assez court pour enchaîner les taches sans casser le rythme du ménage.

Côté chiffres, une précision s’impose. Le dispositif BoostSteam s’appuie sur un élément chauffant interne à 230 °C, mais la vapeur sort de l’appareil à 99 °C. Le chiffre le plus spectaculaire concerne donc la résistance, pas ce qui touche réellement le sol.

Le véritable changement est ailleurs. Il tient moins à la température qu’à la liberté de choisir où et quand intervenir, sans changer d’équipement.

Moins de gestes, pas encore zéro réserve

En quatre ans, la vapeur s’est rapprochée des gestes ordinaires du ménage. D’appareil à part, elle est devenue un jet que l’on déclenche du bout du doigt. Son intérêt se mesure moins au nombre de fonctions réunies qu’aux manipulations qu’elle permet d’éviter.

Tout n’est pas encore parfait pour autant. Testé par le site allemand Netzwelt, l’appareil ne délivre une vapeur vraiment puissante qu’en fin de premier passage. Le test relève aussi une forte consommation de batterie en mode BoostSteam. S’y ajoutent une trace de saleté le long des bords et près de quatre heures de recharge complète.

Le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam est disponible sur la boutique Tineco et sur Amazon, au prix public conseillé de 699 €. Pour le détail de ses caractéristiques, le site avait publié la présentation du FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam à son lancement, en août.