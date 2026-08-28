Le nettoyage de sol version haut de gamme continue de miser sur la vapeur. Ainsi, Tineco dévoile le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, une nouvelle déclinaison de son aspirateur-laveur qui pousse la température de sa vapeur à 230°C pour s’attaquer aux taches les plus incrustées. De plus, la marque promet un nettoyage plus rapide et plus intelligent, porté par une brosse qui s’occupe d’à peu près tout toute seule.

La vapeur monte en pression

Le cœur de cette nouvelle version, c’est la technologie BoostSteam. Elle chauffe l’eau jusqu’à 230°C, une température annoncée par la marque comme capable de dissoudre les résidus séchés et les graisses tenaces. La vapeur est prête en 20 secondes au premier lancement, puis en seulement 5 secondes entre deux projections grâce à l’Instant Steam Spray.

Côté aspiration, le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam annonce une puissance de 25 kPa. L’appareil revendique une autonomie de batterie allant jusqu’à 60 minutes, de quoi couvrir une maison de taille moyenne sans repasser par la base. Tineco mise ici sur un combo vapeur chaude et aspiration soutenue plutôt que sur l’un ou l’autre.

Sous le canapé, dans les angles, rien ne résiste

Le rouleau brossant embarque la technologie DualBlock, pensée pour intercepter cheveux longs et poils d’animaux avant qu’ils ne s’enroulent autour de la brosse. Tineco y ajoute le ReverseScrub, censé venir à bout des taches incrustées dans les joints de carrelage. La marque promet aussi un nettoyage plus complet des bords grâce au Triple-sided Edge Cleaning, qui cible angles et plinthes.

Pour l’accès sous les meubles, l’appareil profite de la technologie HyperStretch : il peut se coucher à 180° et passer sous une hauteur de 13 cm. Le FlashDry Self-Cleaning s’occupe ensuite d’assécher la brosse automatiquement après usage. Enfin, l’AI SmoothDrive promet d’assister les mouvements de l’appareil pour le rendre plus facile à manier au quotidien.

Une vapeur à 230°C, vraie rupture ou surenchère marketing ?

Sur le papier, la promesse est belle. Mais la course aux degrés dans les aspirateurs-laveurs commence à ressembler à celle des mégapixels sur les smartphones. Une eau plus chaude aide à décoller la saleté, encore faut-il que le temps de contact avec le sol suive, ce que la fiche technique ne dit jamais.

Le reste des arguments, comme le rouleau auto-nettoyant, l’assistance motorisée ou l’anti-emmêlement, n’a plus rien d’exclusif. En effet, Tineco les proposait déjà sur ses précédents modèles, tout comme la concurrence chez Dreame ou Roborock. En revanche, le vrai ajout ici concerne la température de la vapeur, plutôt qu’une véritable rupture technologique.

Le bémol tient au prix. À 649€, l’appareil se positionne en haut de gamme sur un segment déjà saturé de promesses similaires. Reste à voir, une fois entre les mains des utilisateurs, si les 230°C changent vraiment la donne ou s’ils restent un chiffre qui claque sur une fiche produit.

Fallait-il attendre le 20 août ?

Le Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam sera disponible depuis 20 août 2026, sur la boutique officielle de la marque et sur Amazon, au prix de 649€. Un ticket d’entrée qui le place clairement dans le haut du panier des aspirateurs-laveurs, aux côtés des références déjà installées de Dreame et Roborock.

Pour un foyer avec animaux ou de jeunes enfants, où les taches incrustées reviennent souvent, la vapeur à 230°C a de quoi séduire sur le papier. Pour un intérieur déjà bien équipé d’un modèle récent, la mise à niveau paraît moins évidente : les fonctions annexes ne changent pas radicalement la donne. Ce sera aux premiers retours d’utilisateurs de confirmer si la promesse tient face à la concurrence.