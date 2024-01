TJLABS Réinvente la Localisation Intérieure – Suivi Anonyme et Futé – CES 2024 Séoul Pavillon

En parcourant les allées animées du CES 2024 à Las Vegas, l’effervescence des nouvelles technologies capte notre attention. Au cœur de cet écosystème innovant, je découvre TJLABS, une startup prometteuse du Pavillon Séoul à Eureka Park. Spécialisés dans la localisation de personnes et d’objets sans l’utilisation d’applications, de manière anonyme et via Bluetooth, ils offrent une solution à la fois fascinante et mystérieuse. L’interview menée sous les projecteurs de ce salon de renommée internationale met en lumière une technologie qui défie l’imagination : des petits boîtiers pour les usines augmentent la sécurité, tandis que leur service de localisation pour les parkings répond aux défis là où le GPS échoue. Laissez moi vous guider à la rencontre de cet acteur révolutionnaire de la localisation intérieure.

Rencontre avec TJLABS : les maîtres de la localisation intérieure

Au coeur de l’innovation technologique, TJLABS se distingue par ses solutions de pointe en matière de localisation intérieure. Lors du CES 2024, l’équipe derrière cette entreprise visionnaire partage leur passion pour la capture et l’analyse des données de mouvement. Avec une technologie unique de positionnement, de suivi d’actifs et de surveillance des populations, TJLABS réinvente notre interaction avec les espaces clos. Leur plateforme, basée sur une constellation de dispositifs BLE (Bluetooth Low Energy) légers et économiques, ouvre des horizons nouveaux.

Leur mission ? Collecter des données précises sur le mouvement dans divers environnements grâce à des applications, des balises et le suivi de dispositifs mobiles non identifiés. L’utilisation de l’intelligence spatiale, ou ‘Spatial AI’, entraînée sur ces données, permet d’analyser les espaces de façon efficace. TJLABS ne se contente pas de fournir une localisation : l’entreprise élève l’utilisation des espaces intérieurs à un tout autre niveau. Cette solution complète promet d’ajouter une valeur inédite aux emplacements existants.

Les Objectifs Ambitieux de TJLABS Révélés au CES 2024

TJLABS ne vient pas au CES 2024 les mains vides. Leur présence vise à nouer des partenariats stratégiques et à promouvoir leurs solutions innovantes. Résolument tournés vers l’efficacité, ils cherchent des alliés dans le domaine du bâtiment, désireux de réduire les coûts et d’accroître l’efficience énergétique. Le secteur de la construction et de l’industrie, quant à lui, pourrait bénéficier d’une amélioration significative en matière de sécurité et de productivité grâce aux solutions de TJLABS.

Innovantes, leurs offres : le Service de Surveillance des Populations (PMS), le Service de Suivi d’Actifs (ATS) et le Service de Localisation Fine (FLS), exploitent une plateforme SaaS flexible et une gamme de matériel BLE. Leur algorithmique propriétaire de positionnement intérieur assure une analyse et une optimisation efficaces des espaces. Ces solutions transforment la localisation en un outil puissant au service de la gestion intelligente de l’espace.

L’Impact Révolutionnaire de TJLABS sur Divers Secteurs d’Activité

L’innovation de TJLABS transcende les industries et réinvente la gestion des espaces. Pour les propriétaires d’espaces, les entreprises immobilières et les prestataires de services, TJLABS propose une vision novatrice : collecter et analyser les données de mouvement pour optimiser l’utilisation des espaces. Cette analyse conduit à une meilleure gestion de la congestion en temps réel et à l’amélioration de la productivité.

Leurs solutions trouvent également des applications dans le monde industriel, les chantiers de construction et les usines intelligentes. La surveillance des véhicules, du matériel et du personnel sert à renforcer la sécurité, l’efficacité et la productivité. Le contrôle d’accès, la gestion des stocks, le suivi de l’état des équipements et la gestion des zones restreintes contribuent à l’excellence opérationnelle.

Dans le cadre urbain, les services de TJLABS évoluent vers les parkings intelligents, les aéroports et les hôpitaux, où ils offrent des solutions de localisation précises et en temps réel. Ces services s’étendent même aux infrastructures telles que les espaces d’exposition, où TJLABS collabore avec le KINTEX en Corée du Sud pour une gestion optimisée des visiteurs et de l’espace.

En résumé, TJLABS influence profondément la manière dont nous interagirons avec les espaces intérieurs. Leur présence au CES 2024 démontre leur vision étendue et leur expertise en matière de technologie de localisation. Les solutions dévoilées à Eureka Park, de la surveillance des populations au suivi d’actifs en passant par la localisation précise, illustrent leur capacité à innover et à apporter de la valeur aux espaces de toutes sortes. Du salon du CES aux usines, en passant par les parkings et les centres commerciaux, TJLABS étend son empreinte, façonnant un futur où chaque mouvement est optimisé. Et si derrière ces innovations se cachait la clé d’un monde plus connecté et efficace ? Partagez vos pensées et vos questions sur le potentiel de la localisation intérieure selon TJLABS.