Treon Connect Vehicle Monitoring : une avancée majeure pour la gestion de flotte

La gestion de flottes devient plus simple. Treon, leader mondial de l’IdO, dévoile Treon Connect Vehicle Monitoring. Cette nouvelle solution, basée sur l’intelligence artificielle, offre à chaque entreprise une vision claire de l’état et de l’utilisation de ses véhicules. Découvrons comment cette technologie innovante transforme la logistique et la supervision des opérations.

Treon Connect Vehicle Monitoring : une visibilité totale des flottes

Avec Treon Connect Vehicle Monitoring, chaque équipe bénéficie d’une surveillance complète de sa flotte. Peu importe le type ou le fabricant des véhicules, toutes les données sont rassemblées.

Ainsi, il devient facile de visualiser les performances et l’utilisation, en temps réel comme à distance. Cette centralisation permet d’éliminer les tâches manuelles longues et fastidieuses.

Les gestionnaires gagnent ainsi en efficacité et profitent d’une vue d’ensemble pour optimiser leurs décisions, où qu’ils soient.

Optimiser la maintenance et réduire les coûts opérationnels

Grâce à cette solution, les équipes réduisent leur temps consacré à la maintenance. Fini les inspections manuelles répétitives !

Treon Connect Vehicle Monitoring s’appuie sur l’analyse des données pour anticiper les pannes.

Cela réduit les coûts, diminue la consommation d’énergie et limite les arrêts imprévus. En prime, chaque décision se fonde sur des informations actualisées.

Les opérations deviennent plus sûres, rapides et économiques. Les entreprises peuvent alors vraiment booster leur rentabilité.

Une intégration simple avec les systèmes existants

L’application Treon Connect Vehicle Monitoring n’impose pas de changer les équipements déjà en place.

Elle s’intègre directement aux outils et plateformes existants, quel que soit le parc de véhicules.

De plus, elle fonctionne avec de nombreux capteurs, même ceux fournis par d’autres marques.

Le dispositif Treon Edge Sense amplifie encore l’efficacité : il collecte les données à bord et les transmet instantanément.

Le suivi s’adapte ainsi à toutes les situations sans frais supplémentaires.

Treon dévoile sa solution au salon TOC Europe à Rotterdam

Le lancement officiel de Treon Connect Vehicle Monitoring a lieu au salon TOC Europe, à Rotterdam.

Les professionnels de la logistique peuvent y découvrir la solution en fonctionnement. Ce rendez-vous marque un tournant pour la digitalisation des opérations de flotte.

Pour conclure, Treon Connect Vehicle Monitoring offre visibilité, automatisation et économies immédiates. Elle s’intègre facilement et propose une prise de décision proactive. Avec cette nouveauté, la gestion de flotte prend une nouvelle dimension et ouvre la voie à une productivité renforcée.

