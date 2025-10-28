TUTO – Comment connecter ses écouteurs Bluetooth sur plusieurs appareils en même temps ?

Avez-vous déjà entendu parler de la connexion multipoint Bluetooth ? Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet à un appareil, plus précisément à des écouteurs ou à un casque d’être connecté à deux appareils Bluetooth en même temps. Et ce, sans avoir à se déconnecter et à se reconnecter manuellement à chaque fois. Si vous faites partie des personnes qui ne veulent pas jongler entre leur PC, smartphone et tablette à chaque fois qu’elles changent d’appareils, cette fonctionnalité peut vous être très pratique. Découvrez comment elle fonctionne dans ce tutoriel !

Quel est l’intérêt de la connexion Bluetooth multipoint ?

Actuellement, le Bluetooth est une fonctionnalité qui a une place à part entière dans notre quotidien connecté. Nous l’utilisons pour connecter nos casques audio, nos écouteurs, nos smartphones, nos ordinateurs, consoles, etc. Néanmoins, il peut arriver que l’on souhaite passer d’un appareil à un autre. Or, lorsqu’on utilise le Bluetooth, cela demande souvent de se déconnecter à un appareil et de se connecter à un autre.

Néanmoins, saviez-vous qu’il existe actuellement des modèles de casques et écouteurs qui vous permettent d’établir une connexion simultanée à plusieurs appareils ? Cette fonctionnalité s’appelle la « connexion multipoint ». L’idée est donc de maintenir un lien actif avec deux appareils à la fois, ou même plus sur certains modèles d’écouteurs ou de casques pros. Vous pouvez ainsi savoir qu’une notification est tombée sur votre smartphone tout en étant sur votre PC.

Attention, tous les appareils Bluetooth ne comportent pas cette fonctionnalité. De ce fait, avant de savoir comment l’activer, il est primordial que vous vérifiez au préalable si votre appareil est compatible.

Pour savoir si vos écouteurs comportent cette fonctionnalité, vous pouvez regarder sur la fiche technique et le manuel d’utilisation. Si cette option est prise en charge, alors vous devriez voir des mentions comme « Multipoint », « Connexion double » ou encore « Connexion simultanée ».

Une autre méthode, plus pratique si vous ne trouvez plus le manuel d’utilisation, est de regarder dans les paramètres de votre appareil.

Si vous utilisez un appareil Android, il vous faut :

Aller dans « Paramètres »

» Puis, sélectionner l’option « Appareils connectés »

» Appuyer ensuite sur « Bluetooth », puis sur l’icône en forme de roue dentée à côté des écouteurs

», puis sur l’icône en forme de roue dentée à côté des écouteurs Si vous trouvez une option « Multipoint », alors cette fonctionnalité vous est accessible.

Si vous êtes sur un appareil iOS, alors sachez que certains appareils Apple peuvent avoir des fonctionnalités de basculement automatique. Néanmoins, la connexion simultanée fait souvent partie des caractéristiques des écouteurs Apple.

Vous avez vérifié et confirmé la compatibilité de vos écouteurs ou de votre casque avec la fonctionnalité multipoint ? Il est temps de passer aux choses sérieuses.

Étape 1 : connecter le casque à un premier appareil

La première étape consiste à connecter vos écouteurs ou votre casque à un premier appareil. Pour ce faire, activez le Bluetooth sur votre premier appareil. Par la suite, mettez le casque ou les écouteurs en mode appairage. Enfin, connectez le Bluetooth.

Étape 2 : connecter le casque à votre second appareil

Maintenant que vos écouteurs ou votre casque est connecté au premier appareil, activez le mode appairage multipoint. Il faut savoir que, sur certains modèles, cette fonctionnalité s’active automatiquement. Néanmoins, pour d’autres appareils, il faut activer l’option dans l’application dédiée.

Activez maintenant le Bluetooth sur le second appareil et sélectionnez votre casque ou vos écouteurs dans la liste des appareils à appairer.

Quels sont les avantages à être connecté sur plusieurs appareils Bluetooth en même temps ?

Maintenant que vous êtes connecté en même temps sur deux appareils, vous allez pouvoir :

Ecouter de la musique sur votre PC et recevoir des appels de votre smartphone, ou autres

A savoir que vos écouteurs basculeront automatiquement vers l’appareil qui émettra un son prioritaire.

Et voilà, vous savez maintenant comment connecter vos écouteurs Bluetooth à plusieurs appareils en même temps. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment connecter plusieurs enceintes Google Home.