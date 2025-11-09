TUTO – Comment utiliser son iPad pour passer et recevoir des appels à la place de votre iPhone ?

Vous avez un iPad et vous vous demandez s’il est possible de passer ou recevoir des appels téléphoniques sans avoir votre iPhone à portée de main ? Bonne nouvelle ! C’est tout à fait possible grâce à l’écosystème Apple. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment transformer votre iPad en véritable téléphone, en utilisant la fonctionnalité de relais d’appels. Suivez notre guide pas à pas pour activer cette option et profiter pleinement de votre tablette, même sans votre iPhone à proximité.

Pourquoi utiliser son iPad pour passer des appels ?

L’iPad est bien plus qu’une simple tablette. Grâce à l’intégration poussée entre les appareils Apple, il peut devenir une extension naturelle de votre iPhone. Autrement dit, vous pouvez répondre à un appel ou en passer un directement depuis votre iPad, sans avoir à chercher votre téléphone.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans plusieurs situations. Par exemple, si votre iPhone est en charge dans une autre pièce ou si vous travaillez sur votre iPad et ne voulez pas être interrompu. Elle permet aussi de rester joignable même si votre iPhone est hors de portée, tant qu’il est connecté au même réseau Wi-Fi.

Les conditions nécessaires pour activer le relais d’appels

Avant de commencer, il est important de vérifier que vous remplissez bien toutes les conditions requises.

Tout d’abord, vous devez posséder un iPhone et un iPad connectés au même compte iCloud. Cela garantit que les deux appareils peuvent communiquer entre eux de manière sécurisée.

Ensuite, les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Cette connexion commune est indispensable pour que le relais d’appels fonctionne correctement.

Enfin, assurez-vous que vos appareils sont à jour avec la dernière version d’iOS et d’iPadOS pour éviter tout problème de compatibilité.

Dans un premier temps, prenez votre iPhone.

Allez dans les « Réglages », puis dans la section « Téléphone ».

», puis dans la section « ». Appuyez sur « Appels sur d’autres appareils ».

». Activez l’option, puis sélectionnez votre iPad dans la liste des appareils disponibles. Cela autorise votre iPad à utiliser votre ligne téléphonique.

Dans un second temps, ouvrez les Réglages sur votre iPad.

Allez dans « FaceTime »

» Puis, activez l’option « Appels depuis l’iPhone ».

Une fois cette étape terminée, votre iPad est prêt à passer et recevoir des appels. Vous pouvez maintenant utiliser l’application FaceTime ou l’application Contacts pour appeler vos proches, comme si vous étiez sur votre iPhone.

Utiliser FaceTime pour passer des appels classiques

Beaucoup pensent que FaceTime ne permet que des appels vidéo. Pourtant, il est aussi possible de passer des appels audio classiques, même vers des numéros de téléphone qui ne sont pas sur iOS. Lorsque vous utilisez FaceTime sur votre iPad, vous pouvez choisir entre un appel vidéo ou un appel audio.

Pour appeler un numéro classique :

Ouvrez l’application Contacts ou FaceTime

Sélectionnez un contact

Puis, appuyez sur l’icône du téléphone.

L’appel sera alors relayé via votre iPhone, mais vous pourrez parler et écouter directement depuis votre iPad. C’est simple, rapide et très pratique.

Que faire si votre iPhone est loin ou éteint ?

Il est important de noter que cette fonctionnalité ne fonctionne que si votre iPhone est allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que votre iPad. Si votre téléphone est éteint ou hors de portée, vous ne pourrez pas passer d’appels depuis votre tablette.

Cependant, si vous utilisez un iPhone et un iPad compatibles avec les appels Wi-Fi, vous pouvez activer cette option auprès de votre opérateur. Cela permet de passer des appels même si votre iPhone n’est pas à proximité, tant que votre iPad est connecté à Internet. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour savoir si cette option est disponible.

Les avantages de cette fonctionnalité au quotidien

Pouvoir passer des appels depuis son iPad offre une grande flexibilité. Par exemple, si vous travaillez sur votre tablette avec un clavier connecté, vous pouvez passer un appel sans interrompre votre activité. Cela améliore votre productivité et vous évite de jongler entre plusieurs appareils.

De plus, cette solution est idéale pour les personnes qui utilisent leur iPad comme outil principal. Que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou les seniors, cette fonctionnalité simplifie la communication et rend l’iPad encore plus polyvalent.

Quelques limites à garder en tête

Même si cette option est très pratique, elle a quelques limites. Comme mentionné plus haut, elle dépend de la connexion Wi-Fi et de la présence de l’iPhone. Si l’un des deux éléments manque, le service ne fonctionnera pas.

Par ailleurs, la qualité des appels peut varier selon la stabilité de votre réseau. Une mauvaise connexion Wi-Fi peut entraîner des coupures ou une mauvaise qualité sonore. Il est donc recommandé d’utiliser un réseau stable pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.

Et voilà, vous savez désormais comment utiliser votre iPad pour passer des appels à la place de votre iPhone. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment transformer un iPad en second écran sur votre Mac.