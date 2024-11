Un souci avec l’appareil photo de votre iPhone 14 Plus ? Apple peut le réparer gratuitement

Apparemment, un « très petit pourcentage » d’iPhone 14 Plus rencontre un problème au niveau des caméras arrière. Plus précisément, la caméra arrière des modèles d’iPhone 14 Plus qui ont été produits entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024 n’afficherait aucun aperçu. Si vous rencontrez actuellement ce problème sur votre smartphone, sachez qu’Apple se propose de résoudre le problème gratuitement.

Selon The Verge, Apple a annoncé un nouveau programme de service de réparation. Pour information, ce n’est pas la première fois qu’Apple met en place ce genre de programme. Le but est de proposer une réparation gratuite d’un de ses appareils qui rencontre un souci matériel. Cette fois-ci, le programme de service de réparation concernera l’iPhone 14 Plus.

Pour savoir si votre iPhone est concerné par ce problème, il vous faut tout d’abord saisir le numéro de série de l’unité dans ce formulaire. Vous pourrez trouver le numéro de série de votre iPhone dans en entrant dans les réglages. Entrez ensuite dans « Général » et cliquez sur « Informations ».

Si votre appareil fait partie des modèles concernés, vous pouvez prendre contact avec un Apple Store, un centre de services agréé Apple ou avec l’assistance du constructeur. Il vous est également possible d’envoyer votre téléphone en réparation par voie postale.

Et si vous aviez déjà payé les frais de réparation ?

Si vous avez déjà constaté le problème par vous-même et que vous aviez procédé à sa réparation, Apple peut rembourser les frais que vous avez engagés. Il faut, cependant, noter que ce programme ne donne pas lieu à une prolongation de la durée de garantie standard de l’iPhone 14 Plus.

Notons également que d’autres programmes de service de réparation sont toujours en cours. Ils concernent notamment l’Apple Watch Series 6, l’iPhone 12 et 12 Pro ainsi que les AirPods Pro. Vous pouvez consulter la liste des programmes de service de réparation ici.