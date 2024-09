Précommandez l’iPhone 16 sur l’Apple Store dès vendredi

Le nouvel iPhone 16 d’Apple vient d’être révélé et les fans peuvent déjà se préparer à le commander. Annoncé lors d’un événement très attendu à Cupertino, l’iPhone 16 se décline en plusieurs modèles, notamment l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro, et l’iPhone 16 Pro Max. Ces nouveaux smartphones seront disponibles à partir du 20 septembre, mais les précommandes ouvrent dès ce vendredi.

Quels sont les modèles disponibles ?

Apple propose cette année quatre nouveaux modèles. D’abord, l’iPhone 16 standard avec son écran de 6,1 pouces, et l’iPhone 16 Plus, un peu plus grand avec ses 6,7 pouces. Ces modèles sont dotés d’une nouvelle puce A18 qui rend le téléphone plus rapide et performant, notamment pour les jeux vidéo et les applications d’intelligence artificielle.

D’un autre côté, les modèles Pro, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, se distinguent par des fonctionnalités supplémentaires destinées aux amateurs de photo et de vidéo. Ces modèles intègrent notamment un écran plus grand (6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max), ainsi qu’une caméra ultra-performante de 48 mégapixels. La nouvelle puce A18 Pro est plus rapide que jamais, idéale pour les créateurs de contenu.

Précommander un iPhone sur l’Apple Store est simple, mais il faut s’y prendre rapidement, car les stocks partent souvent vite. Voici les étapes pour réserver votre téléphone :

Allez sur le site Apple ou ouvrez l’application Apple Store. Si vous n’avez pas encore l’application, vous pouvez la télécharger sur l’App Store. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, il vous faudra en créer un avant de procéder à la commande. Choisissez votre modèle d’iPhone 16. Sélectionnez la taille de l’écran et la capacité de stockage qui vous conviennent. Vous pourrez aussi choisir entre plusieurs coloris, dont le bleu outremer, le noir et un tout nouveau rose pour l’iPhone 16 et 16 Plus. Pour les modèles Pro, le titane est de retour avec des nouvelles options comme le titane désert. Sélectionnez votre mode de paiement. Vous pouvez payer en une seule fois ou en plusieurs mensualités sans frais si vous utilisez l’Apple Card. Pour certains modèles comme l’iPhone 16 Pro, les prix commencent à 999 $ et peuvent atteindre 1 199 $ pour le modèle Pro Max. Confirmez votre commande. Une fois votre commande passée, vous recevrez une confirmation par email. Votre iPhone sera expédié avant la sortie officielle du 20 septembre.

Astuces pour réussir votre précommande

Précommander un nouveau produit Apple est souvent synonyme de stress car les stocks peuvent s’épuiser rapidement. Voici quelques conseils pour maximiser vos chances :

Soyez prêt dès l’ouverture des précommandes. Les précommandes ouvriront ce vendredi 13 septembre à 14h00 (heure de Paris). Connectez-vous quelques minutes avant pour être sûr de ne pas manquer le lancement.

Enregistrez vos informations de paiement . En amont du jour J, ajoutez vos coordonnées bancaires dans votre compte Apple. Cela vous fera gagner un temps précieux lors de la validation de votre commande.

En amont du jour J, ajoutez vos coordonnées bancaires dans votre compte Apple. Cela vous fera gagner un temps précieux lors de la validation de votre commande. Utilisez plusieurs appareils. Essayez de vous connecter à la fois sur le site web et sur l’application Apple Store. En cas de problème sur l’un, vous aurez une chance d’accéder aux précommandes via l’autre.

Quand recevrez-vous votre iPhone 16 ?

Une fois la commande passée, Apple vous enverra une notification lorsque votre appareil sera prêt à être expédié. Selon la date de votre précommande, il sera livré chez vous ou disponible en magasin à partir du 20 septembre.

N’oubliez pas de vérifier régulièrement l’état de votre commande dans votre compte Apple, surtout si vous avez opté pour la livraison à domicile.