Vention facilite l’achat de composants d’automatisation

La place de marché de Vention propose une large gamme de composants d’automatisation certifiés. Elle facilite l’expérience d’achat pour les entreprises industrielles en quête d’efficacité. Avec plus de 5 millions de pièces déjà vendues, Vention continue d’évoluer avec de nouvelles solutions à portée de main.

Vention Marketplace : une compatibilité sans faille

Vention garantit que tous les composants disponibles sur sa place de marché sont compatibles. Les produits viennent de 40 partenaires certifiés, comme ABB et FANUC. Le processus d’achat se simplifie avec une compatibilité intégrée facilitant l’intégration des systèmes d’automatisation.

Des composants d’automatisation certifiés

Avec plus de 2 200 composants, Vention Marketplace offre une diversité incomparable. Les utilisateurs ont accès à 33 types de robots et plus de 100 effecteurs de fin. La sélection variée comprend aussi des structures, moteurs et dispositifs de sécurité. Cette diversité assure la compatibilité et la facilité d’intégration.

Accélération et simplification des achats

Vention mise sur la rapidité avec 95 % des commandes expédiées en deux semaines. La place de marché inclut des outils de comparaison facilitant la navigation. Les entreprises peuvent désormais acheter et déployer plus rapidement des systèmes d’automatisation. Tout est fait pour accélérer et simplifier le processus d’achat.

Découvrez Vention au salon ATX West 2025

Vention présentera ses nouveautés au salon ATX West en Californie. Les visiteurs découvriront le logiciel MachineBuilder™ et le palettiseur Rapid Series. Cela offre une occasion unique de voir l’intégration en action et d’apprécier l’efficacité de son écosystème d’automatisation.

Avec une place de marché robuste et une compatibilité totale, Vention se place en tête des solutions d’automatisation. Les nouveaux outils et produits ajoutés renforcent cette position. En participant au salon ATX West, Vention réaffirme son engagement à simplifier l’automatisation industrielle. Les solutions proposées font gagner du temps et renforcent la productivité des entreprises.

Lisez notre dernier article tech : Le VPN de Microsoft Defender disparaîtra en fin février