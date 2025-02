Le VPN de Microsoft Defender disparaîtra en fin février

Vous ne saviez pas que Microsoft Defender comportait un VPN ? Eh bien si, la suite Microsoft 365 incorpore un VPN. Cependant, si vous ne l’avez jamais utilisé jusqu’à présent, il ne vous reste que très peu de temps pour le faire étant donné qu’il disparaîtra d’ici la fin du mois.

Les détails sur ce VPN intégré à Microsoft Defender

Pour information, le VPN de Microsoft Defender a été introduit en juillet 2024. Il visait à renforcer la sécurité en ligne des utilisateurs sur Windows, macOS, iOS et Android. Ce VPN était accessible à tous les utilisateurs disposant d’un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Microsoft 365 Famille.

Par ailleurs, ce service n’était disponible que dans quelques pays seulement, notamment les États-Unis et l’Allemagne. Il était également limité au traitement de 50 Go de données par mois. Ce VPN permettait de surfer sans avoir à partager son adresse IP et d’autres données confidentielles qui pouvaient être utilisées pour suivre l’internaute.

Un VPN peu connu et peu utilisé

Microsoft a néanmoins annoncé que le VPN de Microsoft VPN ne sera plus effectif à compter du 28 février 2025. Apparemment, le service est très peu connu, donc très peu utilisé. Or, l’éditeur évalue régulièrement l’utilisation et l’efficacité de ses différents logiciels et services. L’arrêt de ce service intervient à un moment où les prix de la suite bureautique Microsoft 365 connaissent une hausse de prix en raison de l’intégration des fonctions Copilot.

Par conséquent, les utilisateurs ont jusqu’à la fin du mois pour profiter de Microsoft Defender. Selon Microsoft, « les utilisateurs de Windows, iOS et macOS n’ont pas besoin d’agir. Une action est recommandée pour les utilisateurs d’Android ». Pour ces derniers, il est recommandé de supprimer le profil VPN sur leur appareil. Cette action peut se faire depuis les paramètres de leur appareil Android.