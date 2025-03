Verdantis booste l’efficacité des entreprises avec l’IA

Verdantis, spécialiste des solutions de gestion des données de référence, révolutionne le secteur avec le lancement de deux nouveaux outils basés sur l’IA. Ces innovations promettent de transformer l’efficacité opérationnelle des entreprises en améliorant la fiabilité des données.

Révolution dans la gestion des données d’entreprise

Les industries à forte intensité d’actifs, comme le pétrole ou l’exploitation minière, rencontrent souvent des difficultés avec des données non structurées. Ces problèmes nuisent à leur efficience. Auto-Enrich AI et Auto-Spec AI, les nouveaux outils de Verdantis, répondent à ces défis. Ils garantissent des données précises et fiables, essentielles à la prise de décision. En éliminant les tâches répétitives, ces outils aident les entreprises à se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Fonctionnalités innovantes des solutions Auto-Enrich AI

Auto-Enrich AI s’occupe de rechercher des données manquantes pour les intégrer dans les systèmes internes des entreprises. Il exploite efficacement des bases de données publiques et propriétaires. Cette approche enrichit les données, ce qui permet aux entreprises d’optimiser leur gestion des stocks. En conséquence, elles prennent des décisions plus éclairées rapidement.

Auto-Spec AI : efficacité et précision accrues

Quant à Auto-Spec AI, il automatise la structuration des données non organisées. Avec des modèles d’intelligence artificielle avancés, il identifie des attributs clés. Il

s’agit notamment des unités de mesure et des catégories de produits. Ce processus garantit la standardisation et la normalisation des données. Cela facilite la cohérence des registres de matériels et de fournisseurs. Par conséquent, les entreprises peuvent optimiser leurs activités d’approvisionnement.

En conclusion, Verdantis marque un tournant important vers l’avenir des données dans le monde de l’entreprise. Les solutions Auto-Enrich AI et Auto-Spec AI simplifient la gestion des données. Elles permettent une plus grande optimisation des processus et une réduction des coûts. Grâce à ces outils, Verdantis aide les entreprises à mieux exploiter leurs données pour atteindre leurs objectifs stratégiques et à s’adapter efficacement aux exigences actuelles.

