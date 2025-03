Capturez l’innovation solaire et gagnez avec Huawei FusionSolar

Passionnés par les technologies écologiques, cette compétition est pour vous ! Le 20 mars 2025, la Coupe des créateurs Huawei FusionSolar a démarré. Elle incite les installateurs photovoltaïques du monde entier à capturer des histoires inspirantes. Grâce aux installations photovoltaïques, participez et remportez des prix considérables.

découvrez la coupe des créateurs Huawei FusionSolar

La Coupe des créateurs Huawei FusionSolar met en avant la beauté des technologies solaires. Les participants doivent filmer ou photographier des systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie. Ces œuvres doivent démontrer la valeur technique et esthétique de ces installations. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet. Le grand gagnant empochera un prix impressionnant de 100 000 dollars.

participez pour gagner de précieux prix

Le concours propose plusieurs prix tels que « Meilleure création de l’année » et « Meilleure vidéo/image de l’année ». Les lauréats recevront des trophées et des cadeaux sur mesure. Faites preuve de créativité, et réalisez une vidéo de moins de 5 minutes ou une image captivante. Les œuvres doivent contenir des éléments des produits Huawei FusionSolar.

Pour participer, les installateurs doivent s’enregistrer sur YouTube ou Facebook. Les vidéos et images doivent suivre des thèmes précis pour faciliter l’évaluation. Ce concours met en lumière les innovateurs capables de capturer la magie des produits photovoltaïques. Les créateurs ont l’opportunité d’explorer de nouvelles perspectives.

La Coupe des créateurs Huawei FusionSolar célèbre la créativité et l’ingéniosité des installateurs solaires. Ils ne se contentent pas de poser des panneaux, ils relient les technologies durables aux foyers. Partez à la découverte d’un avenir plus vert et partagez votre vision en participant. Pour plus de détails, consultez le site officiel ou suivez leurs comptes sur les réseaux sociaux. Saisissez l’occasion de prouver votre créativité et gagnez des prix prestigieux.

