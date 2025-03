BrowserStack améliore la sécurité avec Private Devices

BrowserStack, leader mondial des tests logiciels, fait une annonce majeure. La société lance Private Devices, une nouvelle offre pour les entreprises. Cette solution répond aux besoins en matière de sécurité et de personnalisation.

lancement de Private Devices par BrowserStack

Le 26 mars 2025, BrowserStack a révélé son dernier produit : Private Devices. Cette innovation permet aux grandes entreprises de réaliser des tests sur des appareils réels et personnalisés. Les appareils sont hébergés dans des centres de données sécurisés. Cela assure une sécurité maximale et un contrôle total. Ainsi, les organisations peuvent satisfaire à leurs exigences strictes tout en effectuant des tests avancés.

avantages sécuritaires de Private Devices

Private Devices garantit une disponibilité immédiate sans file d’attente. Les configurations des appareils restent constantes entre les sessions de test. Les entreprises profitent donc d’un environnement cohérent et efficace. De plus, BrowserStack propose des cartes SIM et numéros de téléphone fixes. Ceci est crucial pour tester l’autorisation des appareils. L’isolement de l’accès garantit une sécurité renforcée lors des tests d’applications sensibles.

fonctionnalités avancées pour les entreprises

Les clients de BrowserStack bénéficient également de fonctionnalités d’appareils avancées. Elles incluent l’accès aux paramètres, aux applications natives et à la fonctionnalité iCloud. De plus, les entreprises peuvent cibler des appareils spécifiques grâce à l’accès UDID. Ces options permettent des tests sur mesure, répondant ainsi aux besoins uniques de chaque entreprise.

Avec le lancement de Private Devices, BrowserStack renforce ses capacités de test pour les entreprises. La solution offre une sécurité améliorée et une personnalisation de qualité. De plus, les organisations profitent d’une efficacité et d’une fiabilité accrues. Cet effort conforte la réputation de BrowserStack en tant que leader du marché. Pour les entreprises exigeant une sécurité élevée et des tests flexibles, cette offre est une véritable avancée.

