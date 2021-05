Vivaldi : le navigateur permet de bloquer automatiquement les cookies

Le navigateur Web a été mis à jour sur desktop et sur Android. Dans cette nouvelle version 3.8, le navigateur permet de bloquer nativement l’intégralité des cookies.

Vivaldi s’en prend aux bannières de cookies

Le navigateur Web vient d’être mis à jour sur Windows, macOS, Linux et Android et intègre désormais une option permettant de bloquer l’affichage des boîtes de dialogues affichées par les sites Web pour demander votre autorisation avant d’envahir votre machine de cookies. En attendant la version 4.0 du navigateur Web, on retrouve quelques améliorations et modifications. La prochaine grosse mise à jour devrait apporter le système de mails.

Après la publicité en ligne, Vivaldi s’attaque aux bannières de consentement des cookies. En effet, vous pouvez maintenant activer une option qui bloque systématiquement les bannières relatives au consentement pour les cookies. Cette option vient s’intégrer directement dans le module de gestion des sources du bloqueur de publicité de Vivaldi.

Sur Android, rendez-vous dans Paramètres > Blocage des traqueurs et des publicités > Gérer les sources de blocage des publicités.

Sur PC ou Mac, l’option se trouve dans Paramètres > Vie privée > Gérer les sources > Sources de blocage des publicités.

Certains sites peuvent ne pas s’afficher

Notez que cette fonctionnalité, qui permet ainsi de se passer d’une extension qui ferait la même chose, n’est pas activée de base. En effet, elle peut empêcher certains sites (typiquement ceux qui forcent à accepter les cookies pour pouvoir y accéder) de correctement fonctionner. Il est bien évidemment possible de régler des exceptions.

Un nouveau design pour le navigateur Web

Ensuite, cette mise à jour 3.8 vient rafraîchir l’apparence des panneaux latéraux. Il est ainsi question de nouvelles icônes, de bordures supprimées ou encore de paramètres pour gérer l’opacité. De quoi mieux profiter des panneaux web, de l’historique, des téléchargements ou encore des notes.

De plus, on pourra désactiver les raccourcis via gestes à la souris. On pourra également ajouter un site en signet via le raccourci CTRL/CMD + D, sans même passer par une fenêtre.

Enfin, sur Android on notera la possibilité de changer la langue du navigateur indépendamment de celle du système, ou encore l’apparition d’une nouvelle option pour afficher ou non l’icône de la page de démarrage dans la barre d’adresses.

