WEKA booste l’IA avec le premier cluster énergétique révolutionnaire

Lors du Supercomputing 2024, WEKA a fait sensation. La société dévoile sa dernière innovation en partenariat avec NVIDIA, Arm et Supermicro. Cette solution promet de révolutionner le stockage d’IA avec une efficacité énergétique inégalée.

Une révolution pour le stockage d’IA en entreprise

WEKA introduit un nouveau cluster de stockage basé sur le processeur NVIDIA Grace. Ce cluster est conçu pour offrir des performances et des économies d’énergie exceptionnelles. Grâce à ses 144 cœurs Arm Neoverse V2, il double l’efficacité énergétique par rapport aux solutions x86. Ainsi, il répond aux besoins croissants des centres de données tout en réduisant leur emprunte carbone.

efficacité énergétique et performance alliées

Cette plateforme établit un équilibre parfait entre performance et économies d’énergie. Elle élimine les goulots d’étranglement pour un flux de données continu. Elle offre une adaptation optimale des ressources grâce au couple WEKA et NVIDIA. Cela rend l’apprentissage et l’inférence des modèles d’IA plus rapides et plus efficaces.

l’impact des superchips NVIDIA Grace

Les superchips NVIDIA Grace constituent le noyau de cette solution. Offrant une vitesse et évolutivité extrêmes, ces superchips permettent aux entreprises de gérer des charges de travail d’IA à grande échelle. Grâce à l’utilisation réduite des copies de données, elles assurent une diminution significative de la consommation d’énergie. En conséquence, elles contribuent à des objectifs durables tout en augmentant les performances.

Pour conclure, la collaboration de WEKA avec NVIDIA, Arm et Supermicro est un tournant pour l’IA en entreprise. Cette nouvelle solution, dévoilée au Supercomputing 2024, permet d’accélérer les déploiements d’IA tout en réduisant les coûts énergétiques. Une avancée qui conjugue innovation technologique et respect de l’environnement. Cette solution sera bientôt disponible en 2025, offrant aux entreprises l’occasion d’optimiser leurs infrastructures. WEKA est bien positionné pour accompagner cette transition.

