WhatsApp introduit les appels planifiés pour mieux organiser vos échanges

Meta enrichit WhatsApp avec une nouvelle fonctionnalité très attendue : la planification d’appels vocaux et vidéo. Cette nouveauté est disponible depuis octobre 2025. Elle permet aux utilisateurs de mieux coordonner leurs échanges, qu’ils soient personnels ou professionnels.

WhatsApp ne se cantonne plus à la messagerie

WhatsApp ne se limite plus à la messagerie instantanée. En ajoutant la possibilité de programmer des appels, l’application se transforme en véritable assistant de communication. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir une date, une heure et les participants d’un appel, tout en sélectionnant le format vocal ou vidéo. Une notification est ensuite envoyée à chaque personne concernée, évitant les appels imprévus ou les oublis.

Cette évolution rapproche WhatsApp des plateformes professionnelles comme Zoom ou Google Meet, tout en conservant sa simplicité d’usage. Elle répond aux besoins croissants d’organisation dans les familles, les groupes d’amis ou les équipes de travail.

Pour utiliser cette nouveauté, il suffit d’ouvrir l’application et de se rendre dans l’onglet « Appels ». Une option « Planifier » permet de définir le titre, la description, l’heure de début et de fin, ainsi que le type d’appel souhaité. Une fois les paramètres choisis, l’utilisateur sélectionne les contacts ou le groupe concerné. Le jour J, une alerte s’affiche pour rappeler l’appel à tous les participants.

Par ailleurs, WhatsApp propose aussi d’ajouter ces appels à son calendrier personnel ou de partager le lien avec d’autres personnes. Pour information, tous les appels restent protégés par le chiffrement de bout en bout. Cela garantit la confidentialité des échanges.