Tata Communications Voice AI : une innovation majeure pour l’expérience client

Le secteur financier évolue vite, surtout avec l’arrivée de nouvelles technologies. Tata Communications Voice AI révolutionne les parcours clients grâce à une plateforme d’IA vocale innovante. Découvrez comment cette solution transforme l’expérience des clients partout dans le monde.

Une plateforme d’IA vocale innovante au service des clients BFSI

Tata Communications annonce une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle vocale. Sa nouvelle plateforme propose des interactions speech-to-speech fluides et instantanées. Destinée au secteur BFSI (banques, services financiers et assurances), elle assure des réponses rapides, contextuelles et personnalisées à chaque client. Cette technologie permet une prise de décision immédiate et une expérience client unique.

Fonctionnalités clés de Tata Communications Voice AI

La plateforme se distingue par des fonctionnalités innovantes :

Latence inférieure à 500 millisecondes pour une réactivité optimale

Interactions omnicanales sur la voix, le chat et les applications

sur la voix, le chat et les applications Prise en charge de plus de 40 langues mondiales et indiennes

mondiales et indiennes Transcription et résumé d’appels en temps réel

Analyse du ressenti et préservation du contexte des conversations

Intégration directe avec les API des entreprises et les fintech

Ainsi, les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélisation de leurs clients en apportant des solutions précises et pertinentes.

Un engagement client multilingue et instantané

Avec Tata Communications Voice AI, la barrière de la langue disparaît. La solution adapte la voix et le langage en temps réel pour s’adresser à chaque client dans sa langue préférée. Du mandarin à l’espagnol, en passant par l’hindi et l’anglais, elle facilite les échanges à travers le monde. Par ailleurs, le changement dynamique de langue rend chaque interaction plus naturelle et agréable.

En conclusion, Tata Communications Voice AI s’impose comme une plateforme puissante pour les institutions financières. Grâce à sa technologie, les entreprises transforment la relation client, simplifient les processus et offrent une expérience vraiment personnalisée. L’avenir de la relation client s’écrit désormais avec l’IA vocale, et Tata Communications en est un acteur clé.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Comment connecter plusieurs enceintes Google Home ?