Windows 11 : Microsoft met fin à certaines applications préinstallées

Microsoft a récemment annoncé une décision qui impactera tous les utilisateurs de Windows 11. En effet, les applications Courrier et Calendrier, préinstallées sur les PC, ne fonctionneront plus à partir du 31 décembre 2024. Cette transition marque un changement important dans la stratégie de la société qui souhaite moderniser ses outils de messagerie.

Une transition vers le nouvel Outlook, un outil tout-en-un pour vos e-mails et calendriers

Depuis plusieurs mois, Microsoft encourage les utilisateurs à adopter la nouvelle version d’Outlook pour Windows 11. Cette application, officiellement lancée en août dernier, centralise les fonctionnalités de gestion des e-mails et des calendriers dans une interface basée sur le web.

Par conséquent, après la date du 31 décembre 2024, Courrier et Calendrier ne permettront plus d’envoyer ou de recevoir des e-mails. Cependant, une solution temporaire permettra d’accéder à ses messages en mode lecture seule. Pour les utilisateurs ayant des données importantes dans ces applications, Microsoft propose un outil d’exportation vers le nouvel Outlook ou vers des logiciels tiers.

Pour les entreprises, la transition sera plus progressive. Microsoft leur offre un préavis d’un an avant toute migration obligatoire. Les versions classiques d’Outlook, qu’elles soient sous abonnement ou sous licence, continueront d’être prises en charge jusqu’en 2029, garantissant une adaptation en douceur.

Microsoft veut faciliter la transition et éviter les pertes de données

Microsoft s’efforce de rendre cette transition la plus fluide possible. Une fonctionnalité de consultation hors ligne est en cours de développement pour le nouvel Outlook. Cela répond aux besoins de nombreux utilisateurs qui souhaitent accéder à leurs e-mails sans connexion Internet.

Les utilisateurs qui souhaitent retarder la migration peuvent ignorer les notifications en cliquant sur « Plus tard ». Toutefois, ces rappels reviendront régulièrement jusqu’à la date limite de décembre 2024. Microsoft veut s’assurer que personne ne soit pris au dépourvu.

Ce changement témoigne de l’évolution des outils numériques. En intégrant des fonctionnalités modernes et en unifiant les services, Microsoft cherche à offrir une expérience utilisateur plus performante et adaptée aux besoins actuels.