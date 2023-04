Xbox Game Pass, Apple reality mixte & Xiaomi 13 Ultra – Tech Express

Bienvenue dans cette édition du Tech Express pour ce jeudi 20 avril 2023 ! Au programme : de nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass, les applications prévues pour le premier casque de réalité mixte d’Apple, l’officialisation du Xiaomi 13 Ultra et les premiers éléments de la fiche technique des Honor Magic5 Pro et Honor 90 Pro.

Les news Tech : Xbox Game Pass, Apple réalité mixte, Xiaomi 13 Ultra

Microsoft a annoncé l’ajout prochain de sept jeux, dont Redfall, sur Xbox Game Pass d’ici fin avril 2023. Les abonnés pourront accéder à des titres dès leur sortie, comme Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Les DLCs pour Vampire Survivors et l’Océanie et l’Antarctique pour Microsoft Flight Simulator seront également disponibles. En revanche, Bugsnax, Tetris Effect Connected, Destroy All Humans!, Dragon Quest Builders 2 et Unsouled quitteront Xbox Game Pass à partir du 30 avril 2023.

Le casque de Réalité Mixte Reality Pro d’Apple devrait proposer des applications adaptées de l’iPad en 3D, avec notamment Safari, Calendrier, Plans, Fichiers, Mail, Messages, Notes, Photos, Rappels, Musique, News, Bourse, TV et Météo, selon les informations de Mark Gurman. En outre, d’autres applications telles que Livres, Appareils Photo, Relaxation, Fitness+, Freeform, FaceTime, Pages, Numbers, Keynote, iMovie et GarageBand pourraient être disponibles.

Xiaomi dévoile son nouveau smartphone premium, le Xiaomi 13 Ultra, avec une mise à jour significative de sa partie photo, comprenant une caméra arrière équipée d’un capteur Sony IMX989 de 50 Mpx, d’objectifs asphériques Summicron de Leica, d’un ultra grand-angle, d’un zoom optique x3,2, d’un périscope avec un zoom optique x5 et x10 et d’une caméra frontale de 32 Mpx. Le téléphone est également doté d’un écran OLED de 6,74 pouces, d’une batterie de 5 000 mAh et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM, et devrait sortir prochainement en France.

Les dernières news Droidsoft

Le Honor Magic5 Pro obtient un score de 152 sur DXOMark, rivalisant ainsi avec les meilleurs en photographie. L’appareil possède un grand écran OLED incurvé, un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et un stockage allant jusqu’à 512 Go. Il est disponible en pré-commande pour 1199 €, avec une offre jusqu’au 1er mai de réduction de 200 € et une Honor Pad 8 offerte.

Honor sortira bientôt les Honor 90, gamme qui restera similaire aux Honor 80. Le Honor 90 Pro aurait un écran OLED 1,5K 6,78 pouces, avec deux capteurs photo en haut de l’écran pilotés par un capteur Samsung ISOCELL S5KHP3 de 200 Mpx. De plus, ce smartphone bénéficiera de la Snapdragon 8+Gen 1.

