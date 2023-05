Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux de fin mai 2023

La seconde partie du mois de mai 2023 a débuté. L’occasion pour Microsoft de partager les titres qui arriveront sur le Xbox Game Pass durant cette période. Bonne nouvelle, il y a du très bon. Nous remarquons notamment l’ajout de FIFA 23, la nouvelle exclusivité Xbox Planet of Lana ou encore Railway Empire 2 dès sa sortie ; mais aussi des jeux indépendants réputés pour leur gameplay atypique, comme Cassette Beasts et Chicory: A colorful Tale.

Après Ravenlok, Fuga: Melodies of Steel 2 ou encore Wero West en début de mois, le Xbox Game Pass étend son catalogue en cette fin mai 2023 avec huit nouveaux jeux vidéo :

FIFA 23 – Console et PC (Déjà disponible) ;

Eastern Exorcist – Console et PC (18 mai) ;

Ghostlore – Console (18 mai) ;

Planet of Lana – Console et PC (23 mai – Disponible dès sa sortie dans le Game Pass) ;

Cassette Beasts – Console (25 mai) ;

Massive Chalice – Console et PC (25 mai) ;

Railway Empire 2 – Cloud, console et PC (25 mai – Disponible dès sa sortie dans le Game Pass) ;

Chicory: A colorful Tale – Console et PC (30 mai).

Outre ces nouveaux jeux vidéo, Microsoft communique autour des contenus téléchargeables et mises à jour des titres Xbox Game Pass. Nous apprenons ainsi que Sea of Thieves profite d’un nouveau mystère avec le DLC La Chasse du Collectionneur ; et la disponibilité du pack d’extension Return of Rome pour Age of Empire II: Definitive Edition.

Des avantages pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate sont aussi cités : le pack Ultimate Team pour FIFA 23 et le pack de démarrage SMITE x Vshojo dans SMITE.

Pour finir, le service dira au revoir aux titres suivants à partir du 31 mai 2023 :