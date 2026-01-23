YouTube prépare de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA en 2026

YouTube veut franchir une nouvelle étape en 2026. Neal Mohan, PDG de la plateforme, a annoncé que les créateurs pourront bientôt utiliser une version générée par intelligence artificielle de leur propre image pour produire des Shorts. Cette nouveauté ouvre la voie à des formats plus créatifs et interactifs, mais elle soulève aussi des questions sur l’usage des deepfakes. Mohan a reconnu que ces contenus posent un problème critique et a réaffirmé son soutien à des lois comme le NO FAKES Act, destinées à protéger les utilisateurs contre l’usurpation d’identité numérique.

De nouvelles protections contre les abus numériques

YouTube sait que l’essor de l’IA peut aussi générer des dérives. Pour répondre à ces risques, la plateforme a mis en place un système de détection qui scanne les vidéos nouvellement publiées. Le but ? Identifier les utilisations non autorisées de l’image des créateurs. Cette technologie vise à protéger les utilisateurs contre les copies frauduleuses et les détournements de leur identité. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les contenus trompeurs et les spams.

En parallèle, Neal Mohan a insisté sur l’importance de maintenir la qualité des vidéos. En effet, YouTube veut limiter la propagation de contenus générés automatiquement qui manquent de valeur pour les spectateurs. La plateforme affirme que ses systèmes sont capables de filtrer le « low quality AI content » et de réduire l’impact du clickbait.

En décembre dernier, plus de six millions de spectateurs quotidiens ont regardé plus de dix minutes de vidéos traduites automatiquement par IA, preuve que ces outils peuvent séduire le public lorsqu’ils sont bien utilisés.

YouTube teste de nouveaux outils basés sur l’IA

YouTube ne donne pas encore de date précise pour le lancement de la fonction permettant de créer des Shorts avec un avatar généré par IA. Toutefois, la plateforme prépare déjà le terrain en offrant aux utilisateurs la possibilité d’exclure les vidéos courtes des résultats de recherche.

Malgré tout, la plateforme ne se limite pas aux vidéos. YouTube teste aussi de nouveaux outils comme Playables. Il s’agit d’un service sans code qui permet de créer des jeux grâce à Gemini 3 en utilisant seulement une commande textuelle. Des outils de création musicale basés sur l’IA sont également en préparation.