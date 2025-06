Zilliz cloud byoc offre une avancée majeure sur google cloud

Zilliz Cloud BYOC franchit une nouvelle étape. Avec sa disponibilité générale sur Google Cloud Platform, la solution facilite la gestion sécurisée des données et automatise l’infrastructure, sans complexité pour les entreprises. Ce lancement apporte aux clients une nouvelle liberté pour stocker et rechercher leurs données, où qu’elles soient, tout en profitant de fonctionnalités avancées.

Zilliz cloud byoc : une nouvelle étape sur Google Cloud

Zilliz, créateur de la célèbre base de données vectorielle Milvus, élargit ses services Cloud. Désormais, la plateforme Zilliz Cloud BYOC (Bring Your Own Cloud) est disponible sur GCP. Cela vient s’ajouter à l’offre existante sur AWS. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir leur cloud préféré tout en préservant la souveraineté de leurs données.

Sécurité et automatisation renforcées pour les entreprises

La sécurité reste la priorité. Zilliz Cloud BYOC propose un contrôle fin des permissions grâce à un cadre basé sur l’IAM. Les autorisations sont détaillées pour chaque couche : stockage, calcul et réseau. De plus, l’isolation du réseau est totale, avec TLS 1.2+ et l’intégration possible de services comme AWS PrivateLink ou un pare-feu applicatif. L’automatisation va encore plus loin avec des modules Terraform et CloudFormation facilitant le déploiement sécurisé.

Les avantages clés de zilliz cloud byoc pour les utilisateurs

Avec Zilliz Cloud BYOC, chaque client garde ses données dans son propre environnement, sur GCP ou AWS. Les principaux avantages sont :

Données résidentes : Les informations restent dans le projet et le VPC du client.

: Les informations restent dans le projet et le VPC du client. Intégration native : La solution se connecte facilement à BigQuery, Vertex AI ou Google Cloud Storage.

: La solution se connecte facilement à BigQuery, Vertex AI ou Google Cloud Storage. Maîtrise des coûts : Les clients ne paient pas de frais d’infrastructure supplémentaires, tout en gardant le contrôle de leurs environnements.

En résumé, Zilliz Cloud BYOC assure la sécurité, l’automatisation et la flexibilité pour les entreprises cherchant une solution de base de données vectorielle avancée. Grâce à cette nouvelle disponibilité sur Google Cloud, Zilliz confirme son ambition de simplifier la gestion des données pour toutes les organisations, tout en garantissant une sécurité optimale et une intégration poussée avec les meilleurs outils du marché.

