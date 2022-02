3 Jeux vidéo de la semaine : Expeditions: Rome, SIFU, Horizon Forbidden West

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Expeditions: Rome sera l’occasion de tester votre sens tactique à l’âge de l’Empire Romain. Vous aimez les films d’arts martiaux ? Aimez les défis ? Alors SIFU est pour vous. Enfin, plongez dans ce qui se fait de mieux sur PS5 avec Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West

Aloy est de retour, six mois après avoir sauvé la planète d’un virus informatique destructeur, elle pense enfin mener une vie tranquille. La terre est toujours sous la domination des machines à l’état sauvage, mais l’humanité a déjà plus d’espoir. Enfin, cela c’était avant qu’un chercheur fou ne lance une nouvelle catastrophe sur la planète. Elle devra avec ses compagnons affronter le grand ouest pour déjouer cette fin du monde programmée. Nous retrouvons tous les éléments qui ont fait le charme du premier opus. Un univers cohérent, original avec sa faune sauvage robotique, un open world soigné et un scénario qui fait mouche. Ce dernier offre une écriture plus ciselée, avec des dialogues avec bien plus de relief. Tout cela fait que l’on suit l’intrigue avec passion.

Nous retrouvons un gameplay très proche du premier opus, ce qui signifie : dynamique et accessible. Quelques nouveautés comme l’Ailgide un parapente pour planer dans les airs ou encore un grappin pour s’agripper aux murs et parois rocheuses. Notre héroïne profite de nouveaux mouvements pour les combats. Affronter de front vos ennemis sera souvent mortel, il vous faudra danser, sauter tout autour pour les éliminer avec succès. N’oublions pas l’aspect craft, vous devrez fabriquer pas mal de petits objets, boost, soins pour voir l’avenir avec sérénité. Aloy va donc explorer de vastes espaces qui offrent une réelle cohérence, tout en offrant une très belle diversité. Que vous soyez à pied ou à chevaucher un animal/robot, vous ne pourrez qu’apprécier le soin apporté à la réalisation de cet univers.

Car si nous ne sommes pas devant le plus grand open-world existant, il profite d’une réalisation hors-norme. Chaque détail des décors est ciselé avec soin, nous avons une modélisation somptueuse, précise et qui profite de superbes textures. Les ruines envahies de plantes grimpantes, les plaines sous le soleil couchant, les forêts, les décors sous marin, tout est traité avec délicatesse et finesse. Ajoutez des effets de lumières qui nous en mettent plein les mirettes, une vie animale et robotique ultra détaillée, vous allez enchaîner les moments d’extases visuels. L’animation tient la route, mais elle gagnerait à être un point plus soigné, même si les 4K en 60 fps nous régalent.

Horizon Forbidden West, notre avis

Un titre digne de la PS5,avec un rendu visuel renversant, une histoire captivante et une action bien pensée, il faut vraiment détester le genre pour ne pas succomber.

SIFU

Réalisé par un studio indépendant français, ce titre se veut un vibrant hommage aux films d’arts martiaux. Le scénario ultra-classique se base sur un désir de vengeance. Un prétexte pour vous faire enchaîner les combats qui vont se révéler très techniques.

Avant cela, parlons justement de la réalisation. La modélisation 3D est loin d’être la plus fine que nous ayons rencontrée. Les corps sont bien rendus, les muscles soulignés, mais nous sommes loin des standards des derniers blockbusters. Attention, c’est loin d’être laid, mais que ce soit pour des raisons économiques ou artistiques, le studio a opté pour un rendu entre BD et peinture chinoise pour les textures. L’ensemble dégage une cohérence artistique solide et offre un charme qui sait nous séduire.

Rentrons dans le vif du sujet les combats. Nous avons bien sûr les coups faibles, coups forts et des coups scénarisés à déclencher à certains moments. L’ensemble du gameplay se voit comme un créateur de chorégraphie de combat. L’amour des films d’arts martiaux se ressent dès que l’on enchaîne les premiers combats. Plus le temps avance, plus vous aurez d’ennemis à affronter et cela vous demandera d’apprendre à parfaitement profiter de l’espace et des différents objets qui peuvent servir d’armes. Ajoutez un système d’amulette qui permet une sorte de voyage dans le temps pour une dose de fantastique.L’ensemble est ultra-dynamique, demande de prendre au sérieux l’apprentissage et vous donnera du fil à retordre et pas seulement les boss de fin de niveau.

SIFU, notre avis

Un titre surprenant, une excellente surprise qui fera le bonheur des amateurs de jeux de baston et de films d’arts martiaux. Attention, il est très difficile et demande autant d’abnégation que de volonté.

Expeditions: Rome

Nous voici transposés dans la Rome antique, quand elle est encore une République. Votre famille est en danger et votre mère vous fait exfiltrer de la ville pour sauver votre vie. Vous voici en Grèce ou vous rejoignez un des deux Consuls de Rome et ses Légions. Vous allez rapidement prendre des responsabilités et faire vos preuves sur le terrain rapidement. Sans jamais perdre de vue votre objectif final, sauver votre famille, restaurer votre rang et mettre au grand jour une machination contre Rome.

Ce jeu est avant tout un jeu tactique à la X-Com. Vous allez monter une équipe avec différentes classes, archer, gladiateur, soldat romain… Chacun a ses capacités propres et en leur faisant gagner de l’expérience ils pourront accéder à des talents particuliers. Nous sommes donc dans un titre tactique en tour par tour. Nous intégrons très rapidement les mécaniques et rapidement nous prenons en main notre troupe tout en fluidité. Le gameplay est simple, assez réaliste et surtout les missions se révèlent assez variées. Nous ne sommes pas face à une répétition ad nauseam des deux ou trois mêmes schémas. Lors des sièges, vous aurez plusieurs missions à enchaîner pour le réussir. Hors des phases tactiques, vous utiliserez votre Légion pour conquérir des villes, capturer des ressources. Vous n’avez pas la main sur les combats, mais influencez en choisissant le commandant et les stratégies.

Techniquement, c’est vraiment réussi. Les décors sont jolis et regorgent de jolis et nombreux détails. Le rendu est agréable, coloré et Rome, la Grèce, comme l’Égypte, profitent du même sens du détail. L’animation des personnages aurait pu être plus naturelle, mais cela tient tout de même très bien la route. La bande-son est honnête, mais en ce qui concerne la musique, nous l’avons rapidement coupée.

Expeditions: Rome, notre avis

Une bonne surprise que ce jeu qui transpose la tactique à l’ère de la Rome antique. À cela s’ajoute le plaisir d’un réel scénario, qui ne fait que renforcer le plaisir.