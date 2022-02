Les Risques des Prêts Bitcoins

Les systèmes de peer-to-peer et de crowdfunding sont en train de changer les structures conventionnelles de la dette. Les plateformes blockchain que dominent les monnaies virtuelles comme le Bitcoin connaissent une augmentation des prêts et des emprunts P2P. Traditionnellement, l’emprunt et le prêt sont des composantes essentielles du secteur bancaire.

Mais les plateformes de technologie financière ont augmenté au fil des ans, perturbant cette dynamique. Sur la base de cette innovation, la technologie blockchain soutient les prêts et les emprunts dominés par les cryptomonnaies.

Comprendre les Prêts Bitcoins

Comme son nom l’indique, le prêt Bitcoin implique cette monnaie virtuelle. Le Bitcoin est un actif numérique dont la base est la technologie blockchain. Cette technologie rend le Bitcoin décentralisé, plus transparent et inviolable. Elle rend également les utilisateurs pseudonymes.

Contrairement à la monnaie fiduciaire, aucune nation ou entité souveraine ne contrôle le Bitcoin. Et les personnes peuvent envoyer et recevoir des Bitcoins à tout moment et de n’importe où dans le monde. Aujourd’hui, le monde connaît une augmentation de l’adoption du Bitcoin. Les individus se ruent vers les échanges de crypto-monnaies comme yuanpaygroup-fr.com pour acheter cette monnaie virtuelle. Ces plateformes permettent aux personnes et aux entreprises d’acheter des Bitcoins avec de l’argent fiduciaire. De même, des plateformes de prêt de Bitcoins apparaissent et facilitent les activités financières dans l’économie décentralisée.

À l’origine, les plateformes de prêt Bitcoins résolvaient le problème de l’insuffisance de liquidités en imitant les produits de prêt conventionnels. Cependant, les prêts Bitcoins peuvent maintenant débloquer l’utilité de cet actif numérique en sécurisant la crypto comme garantie pour les prêts. Par conséquent, les détenteurs de Bitcoins peuvent obtenir des prêts en monnaie fiduciaire ou même en cryptomonnaie. Ainsi, un emprunteur peut obtenir un financement sans perdre son actif numérique.

Par exemple, un investisseur pourrait avoir des Bitcoins dans son portefeuille numérique. Au même moment, le prix des Bitcoins peut augmenter. Ainsi, l’investisseur peut avoir besoin d’un financement, mais ne veut pas perdre ses Bitcoins pour bénéficier de leur valeur croissante.

Le prêt de Bitcoins peut aider un tel investisseur à obtenir un prêt adossé à une crypto-monnaie en utilisant ses jetons comme garantie. Ainsi, l’investisseur peut obtenir un financement pour des dépenses imprévues tout en conservant son actif numérique pour bénéficier de l’augmentation de sa valeur.

Les Risques

Les plateformes de prêt Bitcoin sont soit décentralisées, soit centralisées. Et ces conceptions architecturales sont en partie basées sur l’approche spécifique de l’interaction et de la garde avec les protocoles réglementaires.

Néanmoins, le prêt et l’emprunt de Bitcoins, qu’ils soient décentralisés ou centralisés, comportent des risques. Voici les principaux dangers des prêts Bitcoins que tout prêteur ou emprunteur devrait connaître.

Risque de Liquidité

Lorsqu’il utilise une plateforme centralisée de prêt de Bitcoins, un emprunteur peut être exposé à un risque de liquidité plus élevé. Par exemple, la garantie qu’un emprunteur utilise peut tomber en dessous de la valeur initiale qui a incité le prêteur à l’accepter. Cela signifie que le prêteur demandera à l’emprunteur de fournir des liquidités supplémentaires. Dans le cas contraire, le prêteur perdra l’investissement initial par liquidation.

De plus, les plateformes de financement décentralisées utilisent des pools de liquidités, ce qui peut entraîner une volatilité des taux d’intérêt lorsque les utilisateurs font entrer ou sortir d’importants capitaux.

Risque Réglementaire et Fiscal

Que les consommateurs utilisent une plateforme de prêt Bitcoins décentralisée ou centralisée, ils peuvent être confrontés à des risques réglementaires et fiscaux. La plupart des plateformes décentralisées de prêt Bitcoins ne sont pas conformes aux protocoles AML, KYC et autres protocoles réglementaires. Par conséquent, l’élément d’incertitude reste évident, en particulier dans les nouvelles pratiques de prêt de cryptomonnaies décentralisées.

Risque Technique

Les protocoles de finance décentralisée et de crypto prêt utilisent des contrats intelligents. Cela signifie qu’ils présentent le risque d’un code corrompu. Par conséquent, les hackers peuvent exploiter les vulnérabilités du contrat intelligent et voler les fonds des utilisateurs des plateformes de prêt. De même, les hackers peuvent faire planter une plateforme de crypto prêt.

Réflexions Finales

Qu’un emprunteur ou un prêteur utilise une plateforme de crypto-prêt décentralisée ou centralisée, il peut tirer parti du Bitcoin pour augmenter la productivité des actifs et maximiser les profits. Cependant, les prêts Bitcoin comportent des risques que les prêteurs et les emprunteurs doivent comprendre. Et avec cette connaissance, un investisseur ou un emprunteur peut utiliser le prêt de cryptomonnaies au maximum à son avantage.