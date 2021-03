5 sites web utiles pour le parieur averti

C’est un fait, de nos jours de plus en plus d’amateurs de sports choisissent de mettre à profit leurs connaissances via les paris sportifs. Lorsque l’on débute il faut principalement s’assurer de trouver la bonne plateforme et de choisir le bon bonus en paris sportif, mais qu’en est-il pour les parieurs avertis, qui ont plus d’expérience et qui souhaitent réellement maximiser leurs gains ?

Si vous vous considérez comme un parieur expérimenté alors découvrez dès à présent les 5 meilleurs services pour, entre autres, avoir accès à des informations clés en avant-match tout comme en live, gérer votre bankroll, trouver les meilleures côtes, ou encore suivre les actualités sportives de façon optimale.

Sofascore pour obtenir des statistiques détaillées

Représentant un incontournable dans le genre, il s’agit d’une application téléchargeable gratuitement sur les stores et qui permet aux utilisateurs de suivre avec précision tous les résultats en direct, principalement de football mais également de tennis ou basket par exemple.

Les avantages de cette application ne s’arrêtent pas là, puisque chaque parieur pourra se renseigner sur les statistiques concernant une équipe avec le nombre de rencontres jouées, le nombre de victoires, de défaites, la composition d’équipe, les blessures…

Grâce à toutes les informations offertes par cet outil, vous pourrez finement analyser une équipe ou un match, et ainsi prendre de meilleures décisions au moment de placer votre pari.

Bet Analytix pour la gestion de votre bankroll

Bet Analytix est un outil complet de gestion de bankroll destiné aux parieurs qui prennent leur activité au sérieux et permettant de suivre ses propres statistiques tout au long de vos différents paris.

Voici ce que cet outil propose :

Garder un historique de tous vos paris, qu’ils soient simples, combinés ou systèmes.

Un système permettant d’avoir une visualisation de nombreuses statistiques intéressantes dont votre ROI, elle en compte plus de 50 au total !

Une meilleure vision de votre bankroll avec la possibilité de la partager avec d’autres utilisateurs.

Les passionnés de sport pourront ainsi obtenir une meilleure vue sur leur activité, et optimiser leurs stratégies suivant les statistiques fournies par Bet Analytix.

Coteur.com pour comparer les côtes

Coteur.com est un ténor dans le milieu du pari sportif. Il propose de comparer les différentes côtes de chaque rencontre sportive, et ce, sur de nombreux bookmarkers différents.

Avec son interface simple d’utilisation vous pouvez directement voir les variations des côtes entre les opérateurs, et ainsi optimiser vos gains en choisissant celui qui propose la meilleure côte pour le match qui vous intéresse.

Blogabet pour suivre les meilleurs Tipsters

Même si vous êtes expérimenté, on peut toujours apprendre de la réussite des autres. C’est ce que propose Blogabet, un réseau social des meilleurs tipsters de la planète, afin de suivre leurs pronostics et reproduire leurs gains.

La force de Blogabet vient de sa grande base de données de tipsters, regroupant les meilleurs à travers plusieurs critères, qui sont :

Le nombre d’années d’expérience du Tipster.

Les profits remportés.

Le rendement annuel.

Le nombre de followers pour chaque spécialiste.

Vous pouvez suivre un tipster pour recevoir tous ses tips gratuits et les appliquer vous-même, mais le site fonctionne aussi avec un système d’abonnement mensuel, où vous devez payer pour avoir accès aux recommandations privées d’un tipsters.

Il est bien sûr aussi possible de créer votre propre page, et partager vos propres pronostics avec la communauté ou vos amis.

Flipboard pour suivre l’actualité sportive

Flipboard est ce qu’on appelle un « agrégateur de flux ». Il vous permet d’avoir une seule application pour suivre toute l’actualité, en choisissant vous-même vos sources.

Vous retrouverez ainsi tous les grands médias sportifs et les suivre pour ne rater aucune news. Le système de « magazines » est intéressant pour suivre un sujet donné, par exemple pour obtenir uniquement les actualités d’un sport en particulier ou d’une ligue spécifique. Et ce ne sont pas simplement des articles de blog, un magazine peut aussi récupérer d’autres types de contenu comme le flux des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.

Par rapport à d’autres services similaires, on apprécie particulièrement l’interface, très ergonomique et bien pensée tant sur ordinateur que sur mobile.

Un outil bien pratique qui vous fera gagner beaucoup de temps pour traiter l’actualité efficacement, et être sûr d’avoir pris en compte toutes les informations avant de placer votre pari sportif.