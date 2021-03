Samsung dévoile ses nouveaux écrans pour 2021 !

Le leader du marché audiovisuel dévoile sa nouvelle gamme TV, écrans et moniteurs pour cette année 2021. Habitué aux innovations la marque sud-coréenne surprend toujours ! Au programme Micro-Led, barre de son et Lifstyle !

Le Micro-Led pour les particuliers

En 2018, Samsung présentait la technologie « The Wall ». Cet écran ultime équipé de la technologie Micro-Led.

Cette innovation repose sur l’association de panneaux amovibles permettant d’atteindre une taille incroyable de 292’’ pour une expérience unique. Son installation nécessite cependant l’intervention de professionnels.

Cette année, Samsung parvient à faire tenir tout le potentiel de la technologie Micro-Led dans une TV pour les particuliers. Elle possède un écran bord à bord, et est dotée en plus des fonctionnalités Smart TV Samsung.

Avec la fonction Quad View, il est aussi possible de visionner jusqu’à quatre sources de contenu simultanément sur le téléviseur, tout en bénéficiant d’une qualité d’image optimale.

Le téléviseur Micro-Led sera disponible en France en 110 » et 99 » dès le mois de mai 2021.

Neo QLed, Gaming et film

Samsung a développé le téléviseur Neo QLED qui améliore l’expérience utilisateur. Elles permettent ainsi un contrôle extrêmement précis de la lumière qu’elles émettent. Avec des noirs plus profonds, une intensité lumineuse élevée, et ce quel que soit le contenu.

Celles-ci sont 40x plus petites que les LED qui composent traditionnellement les TV.

Capables d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ils affichent le moindre détail en 120 ips avec un temps de réponse de 5,8 ms. Afin d’optimiser les performances de jeu des TV Neo QLED, Samsung a collaboré avec AMD pour développer le premier téléviseur compatible Freesync Premium Pro. La nouvelle Game Bar permet de contrôler et d’ajuster rapidement les paramètres importants du jeu, comme l’input lag.

Avec la fonction Ultrawide GameView, les utilisateurs peuvent opter pour un ratio d’image large (21:9), et même ultra-large (32:9), traditionnellement réservé aux moniteurs de Gaming.

Grâce à leur finesse (15 mm pour les modèles 8K et 25 mm pour les modèles 4K), et leur design épuré, les téléviseurs Neo QLED s’intègrent donc à la perfection dans tous les intérieurs. En complément, le QN900A bénéficie d’un écran Infinity, qui offre une surface d’affichage de 99%.

Les téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung (QN800A et QN900A) seront disponibles en 65 », 75 » et 85 ». Les modèles 4K (QN90A et QN85A) commenceront à partir de 50 ».

Des TV Lifestyle

Samsung enrichit également sa gamme de téléviseurs Lifestyle pour accompagner au mieux l’évolution des goûts et modes de vie.

Depuis son lancement en 2017, The Frame a redéfini le TV, transformant les écrans en objet de décoration. La version 2021 est moitié moins épaisse que les versions précédentes avec une épaisseur record de 24,9 mm. Cette nouvelle version débarque avec de nouveaux cadres interchangeables moderne ou biseauté en 5 couleurs. Mais aussi une nouvelle accroche murale Slim Fit.

La gamme personnalisable The Frame

The Premiere, premier projecteur 4k à triple laser, est capable de projeter une image de 130″ UHD grâce à son ultra-courte focale. Il est équipé d’une puissante barre de son intégrée et offre les mêmes fonctionnalités qu’une Smart TV Samsung.

Conçu pour être installé en plein air, The Terrace est le premier téléviseur d’extérieur de Samsung, certifié IP55. Il résiste ainsi aux intempéries (pluie, humidité, vent, chaleur, etc.) comme à la poussière. Il est également doté d’une technologie antireflet. Enfin sa luminosité (2000 nits) est supérieure à celle des téléviseurs traditionnels. De quoi profiter de vos programmes même en pleine journée. The Terrasse est disponible en 55″, 65″ et 75’’.

Des écrans pour tous les besoins

En 2020, la place des écrans PC a radicalement changé. Pour répondre à cette demande, Samsung a créé le Smart Monitor, qui réunit le meilleur des écran PC et téléviseur. Compatible Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX et AirPlay 2, il permet de travailler n’importe où. Il dispose également de l’interface Smart TV de Samsung et est même fourni avec une télécommande. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les menus comme avec un téléviseur traditionnel.

En 2020, le moniteur Gaming Odyssey G9, a suscité beaucoup d’engouement. Cette année, Samsung le dote de la technologie Quantum Mini LED et de fonctionnalités Gaming. En plus, sa courbure 1000R, combinée à la technologie d’affichage Quantum Mini LED offrira aux gamers un confort de jeu unique. Le nouveau G9 sera disponible courant 2021 en France.

Samsung a également imaginé le Flip 75’’, un tableau blanc digital sur lequel il est possible d’écrire, dessiner, partager des documents et naviguer sur internet. La connectivité du Flip permet aux utilisateurs de collaborer efficacement, en présentiel ou à distance, 20 personnes peuvent interagir simultanément sur l’écran, tout en bénéficiant d’une image en résolution 4K. Le Samsung Flip 75’’ rejoint une gamme déjà riche, comprenant les modèles Paperboard 55’’, Meeting Board 65’’ et Training Board 85’’.

On n’oublie pas le son

Même si les téléviseurs offrent une expérience sonore intéressante rien n’égale une barre de son pour recréer une immersion cinématographique complète.

La gamme Q comprend la technologie Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du téléviseur pour offrir un son tridimensionnel, afin de projeter l’audio précisément là où il doit être. Pour une immersion riche et complète, elle délivre le premier son surround 11.1.4 du marché. Pour ceux qui diffusent de la musique à partir de leurs appareils mobiles, il suffit de les poser sur la barre de son pour les connecter grâce à la fonction Tap Sound. La barre de son Q950A est par ailleurs compatible avec des assistants vocaux tels que Amazon Alexa et Bixby, pour en faciliter le contrôle.