6G : des débits 50 fois supérieurs à la 5G d’après les tests de Samsung

Alors que la 5G commence à peine à être déployée en France, la 6G fait l’actualité. Samsung s’attend à ce que les premiers réseaux 6G soient opérationnels dès 2028. Lors de premiers tests, les débits atteints sont impressionnants : le système testé atteint 6,2 Gbit/s !

Oubliez la 5G, Samsung teste déjà la 6G

Alors que la 5G se déploie sur le territoire dans la bande des 3,5 GHz, les travaux sur la 6G ont déjà débuté et les expérimentations se multiplient. Certains sont même en avance sur cette future génération qui pourrait multiplier par 100 les débits par rapport à la 5G. C’est notamment le cas de la Chine qui a déjà déployé son premier satellite expérimental dédié à la 6G.

De son côté, Samsung a son propre calendrier et mise sur 2028 pour les premiers pas de la 6G. En attendant, le Coréen du Sud ne chôme pas. Il vient justement de dévoiler lors de la Conférence internationale IEEE sur les communications ses derniers travaux menés avec l’Université de Californie, à Santa Barbara, aux États-Unis.

Des débits 50 fois supérieurs à la 5G

Sur base de ses premiers tests, le géant sud-coréen estime que la 6G s’annonce bien plus véloce et performante que la 5G, qui se veut déjà plus rapide que la 4G. “Le débit de données de pointe peut être 50 fois plus rapide que la 5G et la latence en direct pourrait potentiellement être réduite à un dixième” explique Samsung dans son communiqué.

Wonsuk Choi, Shadi Abu-Surra et Gary Xu, chercheurs de Samsung avec leur prototype 6G térahertz

Si la 5G est capable d’offrir un débit maximal de 20 Gb/s, la future 6G sera en mesure de monter jusqu’à 1 000 Gb/s. Il ne s’agit encore que d’estimations réalisées après des tests en laboratoire à une distance réduite. D’autres tests, dans des conditions différentes, devront venir confirmer les constatations de Samsung.

Pas encore prêts pour la 6G ? On vous rassure, nous non plus. Mais vous pouvez découvrir où en sont les opérateurs, pour le déploiement de la 5G !