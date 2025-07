Abonnement Avios Finnair : une nouvelle façon avantageuse de voyager

Finnair innove avec le lancement de son abonnement Avios Finnair, en collaboration avec Plusgrade. Ce nouveau service est conçu pour faciliter la vie des voyageurs fidèles. Il offre une manière simple et transparente d’accumuler des Avios tous les mois, sans effort supplémentaire. Découvrez cette nouvelle option qui réinvente les programmes de fidélité et vous rapproche de vos prochaines aventures.

Un service d’abonnement Avios Finnair pour voyager serein

Avec le service d’abonnement Avios Finnair, collecter des points de fidélité devient plus facile que jamais. Désormais, les membres Finnair Plus peuvent choisir de s’abonner chaque mois ou chaque année pour accumuler des Avios. Grâce à cette méthode, plus besoin de surveiller les promotions ou de craindre de manquer des opportunités de collecte. Ce système favorise la sérénité et prépare au mieux les futurs voyages. En quelques clics, chaque membre active l’abonnement et voit son solde Avios augmenter régulièrement.

Des formules flexibles pour accumuler facilement des Avios

L’abonnement Avios Finnair propose deux formules simples :

Un abonnement mensuel , pour ceux qui préfèrent la flexibilité

, pour ceux qui préfèrent la flexibilité Un abonnement annuel afin de profiter d’économies supplémentaires

Les membres choisissent le rythme qui leur convient selon leurs besoins. Grâce à Plusgrade, le paiement s’effectue de manière sécurisée et sans surprise. L’expérience « configurer et oublier » permet de gagner des Avios sans tracas. Les voyageurs planifient ainsi plus sereinement leurs séjours et surclassements.

Un partenariat stratégique entre Finnair et Plusgrade

Finnair s’appuie sur l’expertise de Plusgrade pour optimiser ce nouveau service. Plusgrade, leader mondial en solutions pour les revenus liés aux voyages, garantit fiabilité et efficacité. Ensemble, les deux entreprises construisent un modèle de fidélité basé sur la simplicité et l’engagement client. Cet abonnement s’inscrit logiquement dans l’offre Finnair Plus et vient poursuivre la stratégie d’excellence de la compagnie aérienne.

En conclusion, l’abonnement Avios Finnair représente une avancée importante pour les clients fidèles. Il allie simplicité, flexibilité et avantages garantis. Ce nouveau modèle d’accumulation de points fait gagner du temps et offre aux voyageurs une véritable tranquillité d’esprit. Avec l’aide de Plusgrade, Finnair confirme sa volonté d’innover pour améliorer l’expérience des passagers. N’attendez plus pour découvrir ce service exclusif et profiter de nombreux avantages sur vos prochains voyages.

