Acer lance un hub USB-C certifié Works With Chromebook

Acer élargit aujourd’hui sa gamme d’accessoires certifiés Works With Chromebook avec l’Acer USB Type-C Dock D501. Ce nouveau dispositif simplifie la connexion de plusieurs écrans ou périphériques à un Chromebook.

Un hub USB-C conçu pour les Chromebook

Les ordinateurs portables, c’est bien pratique pour se déplacer… Mais pas vraiment pour travailler de longues heures et pas pratique non plus pour connecter toutes ses cartes SD et clés USB. Et ces problèmes sont d’autant plus fréquents lorsqu’on utilise un Chromebook. En effet, ils disposent d’encore moins de ports que les PC portables traditionnels.





Une station d’accueil permet de connecter tous ces éléments en branchant un seul connecteur USB Type-C. Nous vous en avions testé un récemment, le Moshi Symbus Q. Un hub permet de garder un bureau sans câble qui traine et d’être opérationnel plus rapidement en arrivant au travail.

Acer promet une expérience optimale pour les professionnels

Cette station d’accueil propose aux professionnels plus de flexibilité pour créer une configuration personnalisée. Travailler avec un écran externe, ou deux, un clavier et une souris, mais aussi une clé USB ou un disque dur externe pour sauvegarder ses données, s’avère bien plus pratique que d’utiliser simplement son Chromebook.

Acer a soumis sa station d’accueil à des tests rigoureux pour vérifier qu’elle réponde aux normes de compatibilité des Chromebook. Ce hub assure ainsi aux utilisateurs un fonctionnement optimal avec leurs appareils Chrome OS.

La station d’accueil Acer USB Type-C D501 simplifie le processus de connexion d’un appareil Chrome OS à un maximum de trois écrans via les ports DisplayPort et HDMI.

La station d’accueil d’Acer propose six ports USB (4x USB 3.1 Gen 1 Type-A et 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A), et grâce à la fonction USB-C Power Delivery, de recharger les périphériques via une connexion USB-C. Un port Gigabit Ethernet est également disponible.

Enfin, le firmware de la station d’accueil peut être mis à jour lorsqu’elle est connectée à un appareil Chrome OS, ce qui assure une compatibilité maximale avec les nouveaux périphériques et garantit leur utilisation à l’avenir.

En parallèle de ces annonces, Acer a annoncé les souris Acer Wireless Mouse M501 et Acer Wireless Mouse M502, offrant respectivement une sensibilité de 1 600 DPI et 1 200 DPI, pour une navigation fiable et réactive à l’écran. Le design des souris est confortable, adapté pour les droitiers et gauchers.

Acer Wireless Mouse M501

Acer Wireless Mouse M502

Prix et disponibilités

Acer vendra la station d’accueil USB Type-C D501 au mois de novembre, à partir de 299.90 euros TTC, prix conseillé. Quant aux souris, elles sont d’ores et déjà disponibles au tarif de 24,90 €.

