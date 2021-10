Amazon Glow : un écran de visioconférence pour les enfants

Le 29 septembre, Amazon a présenté ses nouveaux objets connectés pour l’automne 2021. Parmi eux, Amazon Glow, un écran connecté prévu pour les enfants.

Fini l’ennui pendant les appels vidéo

Amazon Glow est un appareil de vidéoconférence destiné aux enfants. Il contient également un projecteur de table. L’idée derrière ce nouveau produit, c’est que les plus jeunes enfants s’ennuient rapidement avec les chats vidéo et s’égarent, laissant leur interlocuteur regarder un écran vide. Ainsi, l’Amazon Glow peut projeter des jeux, des livres ou des puzzles sur une table auxquels les enfants et leurs parents (ou grands-parents) peuvent jouer ensemble.

Il dispose d’un écran de huit pouces pour le chat vidéo, et il projette un deuxième écran de 19 pouces sur un tapis blanc plat fourni avec l’appareil, qu’Amazon promet d’être relativement facile à nettoyer. Un enfant peut appeler son parent en appuyant sur un bouton de numérotation rapide sur l’écran frontal, et à partir de là, Glow fonctionne comme n’importe quelle autre application de chat vidéo.

Amazon Glow : un écran connecté dédié aux enfants

L’ami ou le membre de la famille à distance utilise l’application gratuite Glow pour voir et interagir avec l’enfant. Cette dernière est optimisée pour les tablettes, mais on peut également y accéder sur les terminaux iOS 14 et suivants. La prise en charge sur Android est en cours. L’écran est doté de deux caméras 720p grand-angle qui renvoient des images à l’adulte à distance : l’une se concentre sur l’enfant, l’autre pointe vers le tapis.

La sécurité étant au cœur des préoccupations de la firme, l’Amazon Glow ne pourra fonctionner qu’après un paramétrage du contrôle parental. Ainsi, les parents peuvent décider quelles activités l’enfant peut lancer, combien de temps il peut utiliser l’appareil et, surtout, avec qui il est autorisé à discuter. De plus, on retrouve, comme sur les Echo Show, une partie permettant d’obstruer la caméra et les micros se coupent instantanément. De quoi s’assurer que l’intimité de l’enfant et de sa famille est préservée quand l’appareil n’est pas utilisé.

Pour l’instant, Amazon n’a annoncé sa sortie que pour les États-Unis. La firme proposera l’appareil pour la somme de 299,99 dollars.

