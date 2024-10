Actian Zeenea inaugure une ère brillante des données

L’innovation numérique continue d’évoluer, et Actian Zeenea se trouve à la pointe avec son nouveau Data Catalog Fédéré. Cette solution vise à transformer la manière dont les entreprises gèrent leurs données. Simplifier l’accès et la gouvernance des données devient crucial pour maintenir un avantage compétitif.

Actian Zeenea révolutionne la gouvernance des données

Le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea est une réponse aux limitations des modèles de gouvernance centralisée. En décentralisant la gestion des métadonnées, Actian permet aux entreprises d’améliorer leur fluidité décisionnelle. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’informations précieuses, optimisant les processus d’affaires grâce à des données plus accessibles.

Vers une data marketplace entreprise sécurisée

Actian a aussi introduit une data marketplace au sein du catalogue fédéré. Cette marketplace offre une plateforme où les données peuvent être échangées comme des produits. Cela encourage l’innovation en permettant aux différents domaines de partager et consommer les données efficacement, tout en conservant une gestion stricte des permissions d’accès et des modifications possibles.

Une interface intuitive pour tous les utilisateurs

Le Data Catalog Fédéré propose une interface intuitive en libre-service. Les utilisateurs, qu’ils soient experts ou non, peuvent ainsi facilement découvrir et utiliser les données nécessaires. La plateforme inclut aussi un puissant graphe de connaissances, facilitant la compréhension des relations et des concepts complexes à travers les différents actifs de l’entreprise.

En conclusion, le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea modernise l’approche de la gestion des données en entreprise. Il allie flexibilité et autonomie tout en garantissant la sécurité et la gouvernance. Cette innovation stimule la création de valeur par un accès plus libre et contrôlé aux données. Les entreprises peuvent désormais naviguer avec plus de confiance dans l’ère de la data.

Lisez notre dernier article tech : Quiz : découvrez l’impact de votre empreinte carbone tech