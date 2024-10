Le remaster de Star Wars Episode I: Jedi Power Battles arrive sur toutes les plateformes

Connaissez-vous Star Wars Battlefront ? Si oui, alors vous avez déjà peut-être vu passer le nom Aspyr. Depuis quelques années, ce studio s’est concentré sur la production de remasters, notamment des anciens jeux Star Wars. Aujourd’hui, Aspyr s’attaque (encore) à un titre de la licence sorti en 2000, afin de célébrer prochainement son 25è anniversaire. Après Star Wars: Bounty Hunter ou encore Star Wars Episode I : Racer, voici le remaster de Star Wars Episode I: Jedi Power Battles.

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, de quoi ça parle ?

Jeu d’action-aventure sorti en 2000 sur PS1, Dreamcast et Game Boy Advance, Star Wars Episode I: Jedi Power Battles s’inspire de l’épisode I de la saga Star Wars: La Menace Fantôme. Les joueurs incarnent les Jedi comme Mace Windu, Obi-Wan Kenobi ou encore Plo Koon, ces derniers délivrant des compétences et styles de combat propres à eux.

L’objectif principal est de combattre les forces de la Fédération du commerce et de l’Empire Sith. À travers leur progression, les joueurs revivront les scènes emblématiques du film comme la bataille sur Naboo ou le duel final contre Dark Maul. Star Wars Episode I: Jedi Power Battles propose également un mode coopératif, permettant à deux joueurs de faire équipe pour surmonter les obstacles et les ennemis ensemble.

Malheureusement, le titre souffre de quelques problèmes de maniabilité et de caméras. Par conséquent, les phases de combats, et même les simples sauts, sont un enfer à exécuter. Malgré cela, il reste un classique de l’époque, et le studio Aspyr en a bien conscience. D’où l’annonce du remaster de Star Wars Episode I: Jedi Power Battles pour PC et les récentes générations de consoles.

C’est donc officiel : Star Wars Episode I: Jedi Power Battles sortira sur les plateformes modernes, notamment sur PC, PS4, PS5 et les consoles Xbox. Il sera disponible à partir du 23 janvier 2025 au tarif de 19,99 euros, juste à temps pour célébrer son 25e anniversaire. Une sortie sur Nintendo Switch est également prévue, mais pour le moment, la date reste encore inconnue.

Le remaster proposera également de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on peut citer la recréation complète des niveaux d’entraînement et du mode duel, autrefois exclusifs à la version Dreamcast. Douze nouveaux personnages sont également disponibles, dont les droïdes pilotes, Weequay, les droïdes destructeurs, les droïdes chargeurs et les Tusken. Enfin, sur le côté visuel, il embarquera des graphismes adaptés aux écrans FHD actuels. De quoi faire découvrir de vieux classiques à de nouveaux publics qui n’ont jamais eu la chance de les apprécier lors de leur première sortie.

Vous pouvez apprécier la bande-annonce du remaster dans la vidéo ci-dessous :