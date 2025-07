ACTO CxZone : une avancée majeure pour la formation pharma

ACTO innove avec le lancement de CxZone, la première solution de jeu de rôle simulée par intelligence artificielle dédiée aux professionnels de l’industrie pharmaceutique. Cette plateforme promet de transformer la formation, l’apprentissage et l’engagement client dans les sciences de la vie. Grâce à une expérience ludique, CxZone souhaite renforcer la confiance et les compétences cliniques des équipes de terrain, tout en s’intégrant parfaitement à Veeva PromoMats et MedComms.

Une innovation IA pour la formation dans l’industrie pharmaceutique

CxZone amène une véritable révolution dans la formation des équipes pharmaceutiques. L’outil permet aux représentants et conseillers médicaux de s’exercer à tout moment, sans jugement. Chaque simulation s’appuie sur l’intelligence artificielle pour reproduire des situations réalistes. Les utilisateurs reçoivent un retour immédiat sur leur performance, favorisant ainsi une amélioration continue des compétences.

Des simulations personnalisées pour des échanges cliniques réussis

Grâce à son moteur Empathetic AI, CxZone propose des avatars HCP qui collent parfaitement aux profils des clients. L’outil prend en compte le rôle, l’expertise et même les faiblesses des utilisateurs. Les simulations se construisent autour de scénarios réels et synchronisés avec les contenus validés de Veeva. Ainsi, les équipes de terrain pratiquent avec des documents à jour et adaptés à leurs besoins. Très prochainement, la nouvelle fonctionnalité « My HCP » permettra de personnaliser chaque expérience en s’appuyant sur les données du CRM Veeva Vault.

Une intégration fluide avec Veeva PromoMats et MedComms

CxZone tire parti de l’intégration profonde à Veeva PromoMats et MedComms. Cela garantit une utilisation directe des ressources promotionnelles, articles scientifiques et rapports d’études. La conformité réglementaire est strictement respectée. De plus, l’expérience ludique automatise l’évaluation des compétences, rendant la progression facile à suivre pour chaque utilisateur.

Sécurité, conformité et personnalisation au cœur de CxZone

La sécurité des données est primordiale. CxZone répond aux normes les plus strictes : certification SOC 2 Type II et conformité FDA 21 CFR Part 11. Les entreprises bénéficient donc d’une solution fiable et conforme aux exigences de l’industrie pharmaceutique. L’approche personnalisée de l’outil favorise enfin l’engagement, la performance et la confiance.

En résumé, ACTO CxZone change la donne pour la formation pharmaceutique. Elle offre une expérience d’apprentissage IA immersive, adaptée aux besoins réels des professionnels de santé. Avec ses options de personnalisation avancée et sa conformité réglementaire, CxZone s’impose déjà comme une référence incontournable pour renforcer les compétences des forces de vente. Les entreprises disposent enfin d’un levier décisif pour améliorer leur expérience client et leur performance sur le terrain.

