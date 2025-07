Fairphone & Orange : une alliance inspirante pour une tech durable

Fairphone bouscule de nouveau les codes ! En s’associant avec Orange, la marque néerlandaise de smartphones éthiques conquiert de nouveaux terrains. Désormais, ses produits et son engagement s’invitent dans les boutiques éco-responsables « Le Store », fraîchement ouvertes à Paris et Lyon. Ces nouveaux points de vente promettent de révolutionner la façon dont nous pensons le numérique et la consommation d’appareils électroniques.

Le Store : un nouveau souffle pour la tech responsable

C’est officiel : Orange lance Le Store, son concept de boutique repensée pour un numérique plus sobre, circulaire et inclusif. On y trouve des conseils sur le recyclage d’anciens appareils, un espace dédié aux produits reconditionnés, ou encore des astuces pour prolonger la durée de vie de ses équipements. Le Store ne se contente pas d’exposer des produits. Il propose aussi une expérience utilisateur plus engagée, incitant chacun à se tourner vers des gestes responsables.

Fairphone, pionnier de l’électronique durable, tient une place de prestige dans ce dispositif. La marque s’adresse ainsi directement aux consommateurs désireux de donner du sens à leurs achats tech. Dans ces vitrines d’un genre nouveau, Fairphone expose non seulement ses smartphones conçus pour durer, mais met en avant une vision où innovation rime enfin avec conscience sociale et environnementale.

Un partenariat qui rapproche la tech durable des consommateurs

Pour Monique Lemperse, Directrice de l’Impact chez Fairphone, ce partenariat représente une opportunité inédite : « Unir nos forces avec un partenaire engagé », dit-elle, « démontre qu’un autre modèle technologique, plus durable et plus humain, est possible ». En clair, l’ambition de Fairphone se veut claire : remettre l’humain et la planète au cœur de l’innovation.

En s’installant dans Le Store à Paris et à Lyon, Fairphone va donc à la rencontre d’un public de plus en plus sensible à la transition écologique et prête à adopter des smartphones vraiment différents. Ce partenariat fort avec Orange marque une étape clé pour faire du numérique responsable une véritable tendance de fond.

Alors, prêt à changer votre regard sur la tech et à pousser la porte d’un Store pas comme les autres ? Dites-nous en commentaire si vous souhaitez découvrir ces nouvelles boutiques durables ou partager vos expériences en matière de technologie responsable !