TUTO – Quel iPhone avoir pour utiliser Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est la nouvelle technologie d’intelligence personnelle développée par Apple. Elle permet d’exécuter des tâches complexes directement sur l’appareil, sans passer par le cloud, grâce à des modèles d’intelligence artificielle intégrés. Pour fonctionner correctement, cette technologie nécessite une puissance de calcul élevée, ce qui limite sa compatibilité à certains modèles d’iPhone récents.

Dans ce tutoriel, nous allons explorer quels modèles d’iPhone sont compatibles avec Apple Intelligence, pourquoi cette compatibilité est limitée, et comment choisir le bon appareil pour profiter pleinement de cette innovation.

Les modèles d’iPhone compatibles avec Apple Intelligence

Apple Intelligence est uniquement disponible sur les iPhone équipés de puces capables de traiter l’IA localement. Cela inclut les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, qui embarquent la puce A17 Pro. Ces modèles ont été les premiers à offrir une architecture suffisamment puissante pour exécuter les modèles d’Apple Intelligence sans dépendre d’un serveur distant.

La gamme iPhone 16, qui comprend les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, est également compatible. Ces modèles sont équipés des puces A18 et A18 Pro. Ces dernières sont conçues pour gérer les tâches d’intelligence artificielle de manière fluide et sécurisée. Grâce à ces composants, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités avancées.

Pourquoi tous les iPhone ne sont pas compatibles avec Apple Intelligence ?

Apple Intelligence repose sur le traitement local des données, ce qui nécessite une mémoire vive importante et une architecture optimisée pour l’IA. Les modèles plus anciens, même s’ils peuvent recevoir la mise à jour iOS 18, ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire fonctionner ces outils de manière efficace. C’est pourquoi Apple limite l’accès à cette technologie aux appareils les plus récents.

Cette approche garantit une meilleure confidentialité, car les données ne sont pas envoyées vers des serveurs externes. Elle permet aussi une réponse plus rapide et une expérience utilisateur plus fluide. Toutefois, elle implique que seuls les iPhone dotés des dernières puces peuvent bénéficier de ces avantages. Cela exclut les modèles comme l’iPhone 15 standard ou les générations antérieures.

L’importance des puces A17 Pro et A18

La puce A17 Pro, présente dans les iPhone 15 Pro et Pro Max, a été conçue pour offrir des performances graphiques et de calcul supérieures. Elle intègre un moteur neuronal capable de traiter des milliards d’opérations par seconde, ce qui est essentiel pour les modèles d’intelligence artificielle. C’est cette puce qui a permis à Apple de lancer Apple Intelligence sur mobile.

Les iPhone 16 vont encore plus loin avec les puces A18 et A18 Pro. Ces composants améliorent la vitesse de traitement, la gestion de la mémoire et l’efficacité énergétique. Ils permettent une utilisation prolongée des fonctionnalités d’Apple Intelligence sans compromettre l’autonomie de l’appareil. Pour les utilisateurs qui souhaitent une expérience fluide et complète, ces modèles sont les plus recommandés.

Si vous souhaitez utiliser Apple Intelligence au quotidien, il est préférable d’opter pour un iPhone 16 Pro ou Pro Max. Ces modèles offrent les meilleures performances et une compatibilité totale avec toutes les fonctionnalités disponibles. Ils sont idéaux pour les professionnels, les créateurs de contenu ou les utilisateurs exigeants.

Néanmoins, pour un usage plus modéré, l’iPhone 16 ou 16 Plus peut suffire. Ces modèles sont compatibles avec Apple Intelligence, mais peuvent présenter quelques limitations en termes de rapidité ou de fluidité selon les tâches. L’iPhone 15 Pro reste une bonne alternative si vous ne souhaitez pas investir dans la dernière génération, tout en profitant des outils d’intelligence personnelle.

Vérifier la compatibilité avant l’achat

Avant d’acheter un iPhone pour utiliser Apple Intelligence, il est important de vérifier les spécifications techniques. Assurez-vous que le modèle dispose de la puce A17 Pro, A18 ou A18 Pro. Vous pouvez consulter ces informations sur le site officiel d’Apple ou auprès d’un revendeur agréé. Il est également recommandé de vérifier que l’appareil est mis à jour vers iOS 18.1 ou une version ultérieure.

La langue et la région configurées sur l’iPhone peuvent aussi influencer l’accès à certaines fonctionnalités. Bien qu’Apple Intelligence soit disponible en français, certaines options peuvent être limitées selon votre localisation. Si vous ne voyez pas l’option dans les réglages, essayez de configurer temporairement l’appareil en anglais (États-Unis) pour accéder à la version bêta.

Voilà, vous savez désormais quel iPhone avoir pour utiliser Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez également comment créer des images avec Image Playground.