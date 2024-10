Alibaba.com sécurise le commerce B2B avec Trade Assurance

Alibaba.com renforce son engagement envers le commerce sécurisé en Europe. La plateforme B2B lance son nouveau service Trade Assurance pour les vendeurs européens, offrant une expérience de transaction fluide et sécurisée. Ce service promet des paiements sûrs et une gestion simplifiée des commandes, au grand bénéfice des PME françaises et européennes.

Introduction de Trade Assurance en Europe

Trade Assurance arrive en Europe, avec un objectif clair. Alibaba.com souhaite rendre le commerce en ligne B2B plus sécurisé et transparent. Les vendeurs de France, Allemagne, Italie et Espagne peuvent désormais utiliser ce service sans frais supplémentaires. Cela démontre l’engagement d’Alibaba.com à faciliter le commerce mondial pour les PME européennes.

Les avantages clés de Trade Assurance

Le service repose sur quatre piliers. D’abord, la sécurité des paiements garantit des transactions sûres. Les fonds sont sécurisés jusqu’à la livraison, limitant les risques de défauts et retards. Ensuite, le suivi des commandes permet une communication cohérente entre acheteurs et vendeurs. De plus, une assistance dédiées résout rapidement les litiges. Enfin, une gestion des risques efficace permet de mieux évaluer les acheteurs potentiels.

L’impact sur les PME françaises et européennes

Les PME françaises estiment que 70% de leur chiffre d’affaires vient de l’export. Avec Trade Assurance, elles peuvent aborder ce marché crucial avec plus de sérénité. Selon une récente étude, 42% des PME françaises prévoient une augmentation de leurs ventes grâce à ces nouvelles sécurités.

En conclusion, le lancement de Trade Assurance par Alibaba.com marque une nouvelle étape dans la sécurisation du commerce en ligne B2B en Europe. En offrant une protection complète tout au long du processus de transaction, Alibaba.com redonne confiance aux vendeurs souhaitant croître à l’international. Pour les PME européennes, c’est une opportunité d’élargir leurs marchés en toute sécurité.

