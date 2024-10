Plongez dans l’innovation audio avec Sony : Découvrez les LinkBuds en collaboration avec Olivia Rodrigo !

Sony revient sur le devant de la scène avec l’extension de sa gamme LinkBuds, proposant des écouteurs sans fil Fit, les Open et l’enceinte Speaker. D’après le géant nippon, ces nouveautés portent la marque de l’innovation, du style et du confort à un tout autre niveau.

Le lien avec Olivia Rodrigo

Sony s’est associé à Olivia Rodrigo, autrice-compositrice-interprète ayant remporté trois GRAMMY® et vendu plusieurs disques de platine, pour la promotion de ce nouveau lancement. De plus, l’artiste a inspiré les fans avec une teinte violette exclusive dans les LinkBuds Fit et LinkBuds Open. En outre, ces écouteurs sont accompagnés de deux égaliseurs personnalisés et d’une interface d’égaliseur audio.

La collaboration entre Sony et Olivia Rodrigo s’étend pour envisager une véritable expérience d’écoute pour les fans de l’artiste. Cela inclut l’intégration de réglages d’égaliseur personnalisés dans ces modèles pour une immersion audio optimale.

Une gamme qui privilégie le confort

Les consommateurs connaissent la gamme pour son design circulaire unique qui privilégie le confort et l’intelligence. En outre, les LinkBuds Fit, avec leurs stabilisateurs légers inédits, promettent un port quotidien confortable sans faire de compromis sur le son. De plus, leur design s’adapte quelle que soit la forme de l’oreille.

Les utilisateurs peuvent porter les LinkBuds Open toute la journée sans difficulté. Ils ont un design circulaire ouvert qui permet à l’utilisateur de rester connecté à son environnement. De plus, ces deux modèles sont disponibles dans différentes couleurs pour aller avec tous les styles.

Une enceinte polyvalente et intuitive

Complétant la gamme, l’enceinte LinkBuds Speaker assure une expérience d’écoute intuitive et sans interruption grâce à sa fonction Auto Switch. Cette dernière permet un passage automatique de la lecture des LinkBuds Fit et LinkBuds Open à l’enceinte.

En ouvrant de nouvelles possibilités pour sa communauté d’utilisateurs, Sony parvient à rester à l’avant-garde de l’innovation tout en répondant aux différentes attentes de ses clients.

Sony se démarque aussi par son engagement environnemental, aucun plastique n’est utilisé dans l’emballage des produits. De plus, les LinkBuds Fit et LinkBuds Open contiennent également des matériaux en plastique recyclé.

Alors, que pensez-vous de cette nouvelle gamme LinkBuds ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à faire découvrir ces nouveautés à vos amis !