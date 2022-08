Test – Roccat Syn Pro Air : un casque sans fil abordable séduisant ?

Roccat est une marque bien connue du milieu gaming, racheté par Turtle Beach il y a quelques années. Cela permet à la marque d’assoir sa position dans le monde des équipements gaming tout en proposant des gammes de périphériques différents. En effet, les équipements Roccat ne ressemblent en rien, tout du moins au niveau design, à Turtle Beach.

Présentation du Roccat Syn Pro Air

Présenté dans une boite sobre, Roccat identifie pour le consommateur les principaux éléments phares de son casque. En effet, le visuel met en avant l’affichage RGB, le micro et le dongle USB. Cela permet de savoir immédiatement ce qui nous attend.

Le Roccat Syn Pro Air se démarque de ses concurrents par le choix des matériaux. En effet, on trouve un plastique souple pour l’arceau qui permet de subir de fortes torsions. Également, le choix du fabricant s’est porté sur un revêtement en tissu avec des oreillettes orientables à 90°.

Les oreillettes vont bien englober les oreilles du joueur ce qui permet une bonne isolation, mais aussi un bon maintien.

Caractéristiques techniques du Roccat Syn Pro Air

Les caractéristiques techniques du Roccat Syn Pro Air sont assez basiques avec un logiciel de gestion propriétaire.

Compatibilité : PC / PS5 / Switch

Écouteurs : 50mm, fréquences 20 Hz – 20 kHz

Micro : perche flexible et repliable 100 Hz – 10 000 Hz

Connexion USB / Sans-fil 2.4 GHz

Rétroéclairage : RGB

Autonomie annoncée : 24 heures

Accessoires : Microphone amovible / Dongle USB 2.4 GHz / Câble USB-C – Adaptateur USB-C

Poids : 390 g

Ergonomie et design

Le design, c’est ce qui permet au Roccat Syn Pro Air de se démarquer des autres marques et modèles. En effet, la marque a fait le choix de la sobriété avec un arceau assez fin ainsi que des supports d’oreillettes épurées.

On retrouve Roccat inscrit sur les oreillettes ainsi que le logo de la marque gravé sur le dessus de l’arceau. Comme d’accoutumé, le micro se trouve à gauche du casque et s’enfiche dans l’oreillette par une prise mini jack. Si le micro n’est pas inséré, un petit cache en caoutchouc vient recouvrir le connecteur pour plus de discrétion. Le micro est bidirectionnel et se présente sous la forme d’une tige flexible, mais qui reste somme toute assez rigide. Cela lui permet de conserver l’angle qu’on lui donne, mais il aurait été préférable de lui laisser un peu plus de souplesse pour vraiment l’adapter à la distance voulue de la bouche. Roccat est inscrit sur ce micro et il n’est pas équipé de bonnette. Le micro se déclenche lorsqu’il est basculé. Un son avertit s’il est coupé ou pas.

Au niveau de l’arceau, il est assez fin mais il peut subir des torsions et résister à celles-ci. L’intérieur est fait de mousse à mémoire de forme recouverte d’un tissu. Le tissu permet de limiter la transpiration tout en restant très confortable.

Également, les oreillettes sont composées des mêmes matériaux que l’arceau. Le serrage du casque une fois sur la tête n’est pas trop puissant et ne vient donc pas gêner l’écoute. À noter que la surface extérieure est assez sensible aux traces de doigts. Il est également possible de pivoter les oreillettes pour qu’elles reposent sur les épaules le temps d’une pause, une solution très astucieuse et pratique.

Pour la partie connectique, on retrouve du très basique. En effet sur l’oreillette droite se trouve une molette de réglage volume microcrantée tandis que sur la droite on trouve la molette de réglage du volume, également crantée. À côté se situent le bouton de mise sous tension, la LED de l’état d’activité et le port USB-C pour la recharge. Simple, mais efficace.

Neon, le logiciel de paramétrage

Comme tout bon casque qui se respecte, le Roccat Syn Pro Air dispose de son propre logiciel, le Neon. Ce dernier lui permet de gérer l’ensemble des paramètres, aussi bien sonores que visuels.

En Anglais, le logiciel se sépare en trois parties principales. Tout d’abord une partie générale qui permet d’activer les options principales comme l’audio 3D, le game spacialiser ou bien visualiser le pourcentage de batterie restant. La deuxième partie permet d’activer l’égaliseur et de jongler sur les différents paramètres pour qu’ainsi chacun fasse son propre réglage. Il est aussi possible d’activer des boosts pour les basses et trebble et d’en gérer le pourcentage directement. Enfin, la dernière partie permet de gérer l’affichage RGB. À noter qu’il est possible de le désactiver purement et simplement ce qui permet d’économiser un peu de batterie.

À l’usage ?

Le Roccat Syn Pro Air s’en tire plutôt bien, en mode écoute musicale, le rendu sonore est plutôt fidèle et on se sent vite immergé. Encore une fois, la marque propose un égaliseur entièrement paramétrable, ce qui est assez confortable car cela permet de cibler plus de consommateurs. Effectivement certains préfèrent plus de basses, d’autres moins et c’est là tout l’enjeu. En revanche il ne faut pas non plus s’attendre à un rendu équivalent au dernier Sony XM5. Le mode 3D audio est assez sympa pour les FPS.

Au niveau du micro, il fait le job et est plutôt correct. Il manque toutefois de profondeur comme beaucoup de micros dans cette gamme de prix et il faudrait passer dans une gamme supérieure pour avoir un micro de meilleure qualité. Malgré tout, on ne peut pas lui reprocher d’être un mauvais élève, il s’en sort très bien.

Conclusion

Le Roccat Syn Pro Air présente un design différent, assez épuré et qui change par rapport à la concurrence. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, ce qui laisse présager de bonnes choses pour sa durée de vie. Le rendu sonore est de bonne facture avec un micro qui fera le job pour des sessions gaming ou vocales. Avec son logiciel Neon, il est possible de paramétrer les différentes options du casque, aussi bien sur le plan sonore que sur le plan de l’affichage RGB. De plus, son égaliseur lui permet de s’adapter aux gouts de chacun. Son autonomie lui permet de tenir entre 20 et 24 heures selon l’utilisation. On est loin des 300 heures du hyperX Cloud Alpha Wireless, mais c’est plutôt bon pour cette gamme de prix.

