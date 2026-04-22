Antimatter apporte une avancée majeure au cloud IA distribué

La société Antimatter vient de dévoiler son premier neocloud mondial dédié à l’inférence IA. Cette technologie, cinq fois plus rapide et deux fois moins chère que les offres traditionnelles, promet de révolutionner le secteur. Forte d’une capacité électrique exceptionnelle et d’un réseau de 1 000 micro data centers, Antimatter est prête à transformer la façon dont l’intelligence artificielle est déployée et utilisée à grande échelle.

Antimatter révolutionne l’inférence IA avec le neocloud distribué

Antimatter innove avec une solution neocloud unique, conçue pour répondre à la demande croissante d’inférence IA dans le monde. Résultat d’une alliance entre Datafactory, Policloud et Hivenet, ce nouveau modèle cloud repose sur l’intégration complète de l’énergie, du matériel et du logiciel. Avec ses micro data centers modulaires installés au plus près des utilisateurs, Antimatter permet un traitement rapide et décentralisé de milliards de requêtes chaque jour.

Une infrastructure énergétique innovante pour le cloud IA

Le point fort d’Antimatter réside dans sa maîtrise de l’énergie. L’entreprise sécurise plus de 1 GW de capacité via des accords de raccordement et des sites répartis à travers le monde. Les unités Policloud sont déployées directement là où se trouve l’énergie : éolien, solaire, hydroélectrique ou biogaz. Cette approche réduit les pertes, valorise l’existant et accélère la mise en production. Grâce à cela, un data center Antimatter prend cinq fois moins de temps à être opérationnel qu’un centre hyperscale classique.

Des avantages économiques et écologiques sur les hyperscalers

Antimatter s’impose face aux géants traditionnels du cloud. Grâce à son modèle distribué, l’entreprise propose :

50 % d’économie sur le coût pour les clients

sur le coût pour les clients Délai de déploiement réduit à 5 mois

réduit à 5 mois Réduction des émissions de carbone de 70 %

de carbone de 70 % Souveraineté totale des données, adaptée aux réglementations locales

Ce gain de temps et d’argent séduit déjà une large clientèle, des secteurs publics à l’agriculture, en passant par l’énergie.

En résumé, Antimatter propose une nouvelle vision du cloud orientée IA. L’entreprise allie innovation, efficacité énergétique et flexibilité. Sa solution distribue les ressources là où l’énergie est disponible, tout en restant plus rapide, écologique et économique que les offres classiques. Ce modèle pourrait bien définir le futur de l’informatique mondiale et de l’intelligence artificielle.

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