Découvrez l’expérience réinventée : ColorOS 16 sublime votre quotidien

La marque OPPO ne cesse d’innover. Avec son nouveau système ColorOS 16 déployé sur le Find X9 Ultra, OPPO affirme sa vision d’une IA parfaitement intégrée au quotidien. L’entreprise promet ainsi une expérience intelligente et intuitive, pensée pour faciliter le travail, la création et la gestion de la vie personnelle grâce à des fonctionnalités inédites.

L’IA au cœur de ColorOS 16 : un véritable assistant personnel

Avec AI Mind Space et AI Bill Manager, ColorOS 16 va plus loin que jamais. Ces deux nouveaux outils transforment le smartphone en un assistant numérique qui classe, mémorise et organise tout ce qui compte pour l’utilisateur. Un simple geste, comme une pression sur « Snap » ou un balayage à trois doigts, suffit désormais pour que le téléphone capture instantanément ce qui s’affiche à l’écran et classe automatiquement ces informations.

AI Bill Manager simplifie la gestion des dépenses. Il extrait et sauvegarde les informations de paiement, qu’il s’agisse de factures numériques ou de reçus papier. Toutes les dépenses sont triées dans une collection dédiée, baptisée « Bill Memory », accessible à tout moment pour un suivi transparent et efficace.

Une assistance personnalisée grâce à une IA évolutive

ColorOS 16 introduit également AI Mind Pilot : une fonction qui entend les besoins de l’utilisateur et s’appuie sur plusieurs modèles d’IA pour apporter des réponses personnalisées. On peut choisir son moteur IA préféré ou comparer différentes solutions instantanément, ce qui enrichit considérablement la prise de décision.

Pour les globe-trotteurs, OPPO propose une Traduction de menus par IA particulièrement pratique. Traductions fluides, descriptions détaillées des plats, identification des ingrédients et conversion automatique des prix permettent de commander sereinement à l’étranger. Avec 30 traductions gratuites par mois, plus d’excuse pour se tromper de plat !

Un écosystème toujours plus intelligent et ouvert

Chaque matin, la nouveauté AI Email Brief trie automatiquement les e-mails essentiels, classe les rendez-vous et permet d’ajouter les tâches à l’agenda d’un seul geste. Les journées débutent ainsi de façon organisée, sans effort.

Par ailleurs, le nouvel espace Live offre un écran de verrouillage épuré et personnalisable. On jongle facilement entre notifications et informations essentielles, tout en gardant un design clair. S’ajoute à cela la fonction Quick Share, fruit d’une collaboration avec Google, qui supprime la friction entre Android et Apple lors du partage de photos, vidéos ou fichiers. Voilà une avancée majeure pour l’interopérabilité des appareils !

Avec ColorOS 16 sur le Find X9 Ultra, OPPO redéfinit l’expérience mobile. L’IA se fait discrète, efficace et au service de chacun. Que pensez-vous de ces nouveautés ? N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou sur nos réseaux sociaux !