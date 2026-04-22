Explosion d’innovation au GITEX ! L’IA asiatique promet une croissance inspirante

Le GITEX AI ASIA 2026 a secoué la scène tech asiatique lors de sa deuxième journée à Singapour. Startups, investisseurs et scientifiques du monde entier se sont donné rendez-vous pour façonner le prochain jalon de l’intelligence artificielle en Asie du Sud-Est. L’événement démontre la montée en puissance d’un écosystème local où innovation, financement et impact sociétal convergent autour d’une ambition partagée : bâtir l’économie intelligente de demain.

North Star Asia : la plateforme incontournable des startups AI

Au cœur du salon, le North Star Asia, présenté par GITEX, a rassemblé plus de 300 startups venues de 50 pays. Les participants ont rencontré des investisseurs gérant des fonds dépassant 350 milliards de dollars. Un terrain de jeu idéal pour trouver des partenaires, confronter des idées et accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes sous l’œil attentif de grands capitaux et des leaders d’opinion.

Ce dynamisme s’est ressenti à travers les pavillons de Hong Kong, Inde, Japon, Pays-Bas, Pakistan et Corée du Sud, auxquels se sont ajoutés pour la première fois la Belgique et les Philippines. Par exemple, Artech (Belgique) propose des passeports numériques et outils d’analyse de conformité alimentés par l’IA. AW Labs mise sur la qualité de l’air intérieur, pendant que TAPI (Philippines) présente des innovations en AgriTech ou Smart Cities. On citera notamment Cerebro, qui digitalise la gestion scolaire, et GreenVisionsPh, focalisé sur l’agriculture durable.

Industry 5.0 : gouvernance, durabilité et souveraineté

L’enjeu n’est plus seulement d’intégrer l’IA rapidement, mais de le faire intelligemment. La question de la gouvernance des systèmes intelligents a dominé une session phare conduite par Demetris Skourides (Chypre). Selon lui, la souveraineté de l’IA se construit sur la maîtrise des données, algorithmes et infrastructures. Cela devient vital pour éviter les dérives, les biais ou la dépendance excessive à certains fournisseurs.

L’impact environnemental de l’industrie a aussi occupé le devant de la scène. Dr. Arvind Bodhankar (Arcelor Mittal Nippon Steel) a défendu une vision circulaire de l’industrie grâce à l’IA et la robotique. Objectif : recycler, réutiliser et réduire — une approche clé de l’Industry 5.0.

Investisseurs et concours Supernova : à la recherche de la croissance durable

Près de 30 pays représentés ont apporté leur expertise dans l’investissement. Pour Saemin Ahn (Rakuten Capital), les capitaux se dirigent surtout vers les startups IA capables de résoudre des enjeux prioritaires. Yinghui Kuang (Granite Asia) pousse, lui, les fondateurs à obtenir d’abord une traction commerciale avant d’itérer sur la technique.

Le point d’orgue ? Le Supernova Challenge. Ce concours de pitchs a mis à l’épreuve la robustesse et la viabilité commerciale des projets. Ailytics (Singapour), qui transforme la vidéosurveillance classique en surveillance intelligente pour la sécurité au travail, a décroché le premier prix et 30 000 SG$.

La scène asiatique de l’IA ne cesse de surprendre et d’attirer les ambitions du monde entier. Que pensez-vous de cette nouvelle vague d’innovation ? Rejoignez la conversation et partagez vos réactions en commentaire ou sur nos réseaux !