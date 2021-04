Apple économise 861 000 tonnes de métaux en retirant les chargeurs des boites d’iPhone

Après avoir annoncé en grande pompe le retrait des chargeurs des boites d’iPhone neufs, il était temps pour Apple de faire un bilan de cette mesure avant-gardiste, mais aussi de son impact environnemental global. Parmi les annonces faites par le géant à la pomme, nous apprenons notamment que 861 000 tonnes de métal auraient été économisées suite à l’abandon des chargeurs.

Apple vient aujourd’hui de faire le point sur son empreinte environnementale, que ce soit au niveau des progrès effectués ou encore de ses objectifs. Ainsi, l’entreprise a publié un grand rapport environnemental afin de chiffrer les conséquences de certaines décisions passées et futures.

Apple dévoile l’impact du retrait des chargeurs d’iPhone sur l’environnement

Là où l’annonce du retrait des chargeurs des boites d’iPhone a fait polémique chez certains consommateurs, la mesure semble réellement peser dans la balance au niveau environnementale. En effet, Apple vient d’annoncer que cette mesure a permis d’économiser 861 000 métaux tels que du zinc, de l’étain ou encore du cuivre. D’autres matières ont aussi été moins utilisées suite à la réduction de la taille des packagings… Et c’est pas fini ! Cette décision a aussi permis d’optimiser radicalement la logistique. En effet, la firme de Cupertino souligne que les palettes utilisées pour le transport peuvent contenir 70 % de boites d’iPhone 12 en plus que les générations précédentes.

Apple souligne ensuite avoir baissé son empreinte carbone en 2020 en passant de 25,1 millions de tonnes de CO 2 émis en 2019 à 22,6 millions de tonnes l’année dernière. Autre avancée intéressante au niveau environnementale, l’entreprise a atteint la neutralité carbone en matière d’opération internationale. L’objectif pour Apple est désormais d’atteindre cette neutralité sur l’ensemble de son activité d’ici l’année 2030. Pour finir, la firme souligne que ces produits utilisent de plus en plus de matières recyclées. Elle cite par exemple l’Apple Watch Series 6 et les iPhone 12 qui profitent de 99 % d’un métal rare recyclé, le tungstène.

