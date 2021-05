Apple Plans : la collecte d’images 360° par des piétons débute en France

Apple a annoncé la capture de photos à 360 degrés par des piétons pour compléter sa fonction Look Around. Cette fonction Apple Plans devrait ressembler à celle de son concurrent Google avec Street View.

Apple Plans : la fonction Look Around arrive en France

En plus des voitures blanches d’Apple Maps, on va désormais croiser des personnes lestées d’un gros sac à dos. Surmontés de caméras et de capteurs, ils parcourent les zones piétonnes pour photographier et cartographier la France. Cela devrait servir à Look Around, la version Apple de Google Street View, sortie des États-Unis. Apple Plans au Royaume-Uni et en Irlande a également commencé à en bénéficier.

Source : MacRumors

A partir de ce mois de mai et jusqu’à septembre, des piétons vont sillonner neuf régions de France. Apple récoltera ainsi des images à 360 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, le Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Des piétons avec des sacs à dos caméras

Sur une page dédiée, Apple a en effet indiqué le lancement de collectes d’images pour Apple Plans dans les régions françaises depuis le mois de février. Cette collecte est déjà terminée en avril pour les véhicules. Néanmoins, la firme ne compte pas s’arrêter là. En effet, afin de parfaire son système, la firme proposera des captures d’images par des piétons à partir de ce mois de mai, jusqu’en septembre prochain.

La fonction Look Around d’Apple Plans // Source : Apple

Ces enregistrements à pied seront faits sur les endroits inaccessibles aux véhicules. Par exemple, dans des parcs ou des allées piétonnes. Pour cela, Apple va utiliser deux systèmes d’enregistrement distincts. Dans un cas, Apple va envoyer des personnes équipées d’un sac à dos monté d’un système de capture à 360 degrés. Mais Apple compte également sur les photos capturées par des équipements plus discrets : « D’autres enregistrements piétons sont faits avec des iPad, des iPhone ou d’autres appareils afin d’améliorer les plans ».

Le géant américain se veut néanmoins rassurant sur la collecte de données et tient à rassurer les utilisateurs sur la gestion de leur vie privée. En effet, « Aucun visage ni plaque d’immatriculation ne sera identifiable sur les images publiées dans la vue à 360º ». déclare Apple.

Dans le reste de l’Europe, la collecte à pied concerne aussi Monaco, l’Irlande, l’Italie et l’Allemagne. En Australie la collecte a commencé depuis février et au Japon en mars.

Encore un peu de temps ? Découvrez cet article : Apple Plans copie Google Maps pour le bien de ses utilisateurs !