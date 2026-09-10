Apple rachète Sonera, une jeune entreprise sans aucun produit commercialisé

Apple continue d’investir massivement dans le domaine des technologies du futur. La firme de Cupertino vient de concrétiser le rachat de la start-up américaine Sonera. Cette jeune entreprise n’avait pourtant jamais mis sur le marché le moindre appareil fini.

Apple et Sonera : une acquisition stratégique révélée par les autorités européennes

Le géant américain a conclu l’acquisition de Sonera sans communication officielle initiale. La transaction est apparue publiquement à travers les déclarations réglementaires obligatoires de l’Union européenne. Les règles de concurrence imposées par le Digital Markets Act obligent en effet Apple à déclarer ses opérations de croissance externe. Le montant de cette transaction financière reste pour le moment secret.

Une technologie pionnière dans les capteurs biomagnétiques

La jeune pousse californienne Sonera travaille sur la détection des signaux électriques du corps humain. Le laboratoire conçoit des capteurs biomagnétiques de nouvelle génération capables de lire l’activité musculaire et cérébrale. La grande innovation réside dans le fonctionnement non invasif de ces puces miniaturisées. La technologie mesure directement les champs magnétiques du corps sans nécessiter de contact direct avec la peau ni d’implants.

L’intégration future dans l’écosystème des objets connectés

Apple prépare activement l’avenir de ses accessoires intelligents grâce à ce portefeuille de brevets. La firme cherche des solutions novatrices pour compléter sa gamme d’équipements aux côtés de ses ordinateurs comme le montre le renouvellement de ses Mac de bureau. Les capteurs de Sonera ouvrent la voie à des commandes par la pensée ou par de légers mouvements musculaires. Apple pourrait implanter ces puces dans les futures versions de l’Apple Watch, des AirPods ou du casque Vision Pro afin de révolutionner l’accessibilité et le suivi de santé.