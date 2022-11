Apple : un moteur de recherche pour remplacer Google d’ici 4 ans

Apple ne compte pas continuer à proposer le moteur de recherche Google par défaut sur ses appareils. En effet, nous savons que la firme à la pomme travaille sur sa propre solution. Le temps pour arriver à des résultats satisfaisants resterait tout de même encore long. En effet, un récent rapport a précisé que quatre ans de développement seraient encore nécessaires.

Le 11 novembre 2022, The Informartion est venu parler des efforts d’Apple pour développer son propre moteur de recherche, devant à terme remplacer celui de Google. En gros titre, nous apprenons précisément le départ de Srinivasan Venkatachary, directeur principal de l’équipe de recherche d’Apple.

Pour rappel, l’ingénieur est le co-fondateur de Laserlike, société fondée par d’anciens ingénieurs de chez Google et permettant aux internautes de suivre plus facilement l’actualité dans divers domaines. L’entreprise avait finalement été rachetée en 2018 par Apple. Depuis, Srinivasan Venkatachary était en charge d’une équipe de 200 employés chez la firme à la pomme. Cette dernière travaillait sur les suggestions de Spotlight et Siri, mais aussi les réponses de l’assistant vocal.

L’ingénieur a aussi travaillé avec John Giannandrea, ancien de chez Google étant désormais vice-président du machine learning et de l’intelligence artificielle d’Apple ; ou encore recruté d’anciens effectifs de chez Google ayant travaillé sur le célèbre moteur de recherche. Ayant désormais quitté Apple, Srinivasan Venkatachary est retourné chez Google en tant que vice-président de l’ingénierie. Les autres cofondateurs de Laserlike, Steven Baker et Anand Shukla, l’auraient suivi.

Le rapport de The Information rappelle au passage qu’Apple et Google sont des concurrents et partenaires dans l’industrie de la recherche. En effet, il est important de souligner que Google verse en 18 et 20 milliards de dollars à Apple par an afin d’être le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Face à ces départs chez Apple, la question est maintenant de savoir si le projet de moteur de recherche est toujours d’actualité chez la firme à la pomme.

Le média rapporte que : « Apple est encore à au moins quatre ans du lancement d’un remplacement potentiel au moteur de recherche Google ». En attendant, Apple concentrerait sur l’extension de la technologie développée par l’ancienne équipe de Venkachatary pour « alimenter la recherche pour Apple Music et l’App Store » ou encore « générer des données pour les équipes d’Apple qui développent des applications utilisant le traitement du langage naturel, comme celles qui impliquent la traduction ».